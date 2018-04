Kam na dovolenou? Vybírejte ze stovky nejvýhodnějších destinací světa

Kde se dovolená vyplatí? Podívejte se na kompletní přehled 100 nejvýhodnějších destinací, ve kterém se dařilo i českým městům.

Seznam stovky nejvýhodnějších destinací z celého světa sestavil mezinárodní internetový vyhledávač ubytování trivago.cz. Právě v těchto městech mají turisté k dispozici kombinaci nejlevnějších a zároveň nejlépe hodnocených ubytovacích zařízení.

Seznam se sestavuje pomocí indexu, který hodnotí poměr ceny a kvality.

Město Novi Sad v Srbsku se v seznamu nejvýhodnějších destinací roku 2014 umístilo na druhém místě.

Oproti loňskému roku je v žebříčku jasně vidět úspěch destinací východní a jižní Evropy. A platí to i pro česká města. „Přestože se v roce 2013 do první stovky neprobojovalo žádné z nich, letos se v žebříčku umístila hned tři,“ říká Pavlína Pašková z českého zastoupení internetového vyhledávače trivago.cz. Do první stovky se úspěšně probojovaly České Budějovice (14. místo), Český Krumlov (24.) a Mariánské Lázně (43. místo).

Tip na zájezd Najděte si dovolenou snů na dovolena.iDNES.cz.

„Skokany roku pak jsou srbský Novi Sad a bulharský Plovdiv. Zatímco vloni se tato města v seznamu vůbec neobjevila, letos obě patřila mezi pět nejvýhodnějších destinací světa,“ doplňuje Pašková.

Celkovým vítězem žebříčku pro rok 2014 se stalo historické město Mostar na jihu Bosny a Hercegoviny, jehož dominantou je slavný Stari Most z 16. století. Průměrná cena za dvoulůžkový pokoj napříč kategoriemi se zde pohybuje kolem 1 323 Kč za noc. Hosté si přitom pochvalují vysokou kvalitu místních hotelů a jejich služeb.

Arequipa v Peru se umístila na celkovém devátém místě.

I letos se na nejvyšších příčkách žebříčku objevují města, ve kterých se nacházejí památky umístěné na seznamu Světového dědictví UNESCO. „Jedná se o turisticky velmi atraktivní destinace, ve kterých jsou místní hoteliéři zvyklí na náročnou klientelu vzhledem k počtu turistů přejíždějících každoročně z celého světa,“ říká Pavlína Pašková.

Kompletní tabulku destinací společně s jejich indexem ceny a kvality si můžete stáhnout ZDE.

Praha mezi nejlepšími

Pro Českou republiku jde letos už o druhé významné ocenění. V seznamu 25 nejoblíbenějších turistických destinací se totiž Praha zařadila na skvělé páté místo. Žebříček sestavoval na začátku letošního roku server TripAdvisor, vítězem se stal Istanbul, na druhém místě skončil Řím a na třetím pak New York. Praha tak opět zlepšila své postavení, v roce 2013 byla devátá, v roce 2008 dokonce dvanáctá.