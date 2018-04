Kam na dovolenou? Spíš kam raději ne!

Ještě před několika měsíci se zdálo, že nejproblematičtější m místem pro letošní dovolené bude kvůli válce s Irákem Blízký východ. Jenže válka proti Saddámu Husajnovi skončila téměř stejně rychle, jako začala, a do možných oblastí neklidu (Egypt, Izrael, Jordánsko, částečně i Turecko) začínají turisté opět jezdit.



ČÍNA, HONGKONG, SINGAPUR: Nové nebezpečí pro turisty se objevilo právě v těchto asijských zemích. Jmenuje se SARS. Tato smrtelná a rychle se přenášející nemoc dokonale vylidnila některé vyhledávané oblasti: jižní Čínu, Peking, Hongkong či Singapur. Cestovat do těchto míst se v nejbližší době nedoporučuje skutečně ani největším dobrodruhům.

Jak se ukázalo, zejména čínské úřady dokonale "zaspaly" při informování o SARS, a zavdaly tak příčinu k nejrůznějším spekulacím a fámám. "Odměnou" jsou jim obrovské ztráty, protože odliv turistů může trvat dlouhé měsíce. A když minulý týden Světová zdravotnická organizace doporučila, ať se do mnoha oblastí Číny nejezdí, katastrofa v turistickém ruchu byla dovršena.



TORONTO: Do prekérní situace se dostalo také kanadské Toronto, jinak město, které se zatím nikdy neocitlo na seznamu pro turisty "nebezpečných" míst. Podobně je na tom Singapur, jenž byl dlouhé roky považován za jedno z nejbezpečnějších míst na světě. SARS vše rychle změnil.

Ale na seznamu zemí, kam se nedoporučuje návštěvníkům z ciziny jezdit, nadále zůstávají mnohá místa světa i bez nemoci SARS.



IRÁK: Přestože válka v Iráku skončila, určitě tam nejezděte, dokud se situace nestabilizuje. Lze však předpokládat, že množství historických památek a míst spojených s biblí či islámem po čase turisty do Iráku opět rychle přivede.



AFGHÁNISTÁN: Nadále je to pro turistiku nebezpečná země. Odhaduje se, že neodhaleno zde zůstává stále pět až sedm milionů min. Infrastruktura je dlouholetými boji poničena a také hygienické podmínky jsou často velmi nevyhovující.



ČEČENSKO: Pro turistiku je to absolutně nepřijatelná země, možná v tomto směru dokonce nejhorší na světě. Hrozí zejména únosy. Navíc to není země oplývající památkami, z nichž byla většina zničena.



KOLUMBIE: Tento jihoamerický stát je na mnoha místech u celá léta válečnou zónou, kde řádí levicové i pravicové gerily, kde jsou pravidelně unášeni lidé a kde není stát schopen zajistit bezpečnost občanů svých ani cizích. Velké oblasti země jsou zcela nevhodné pro jakékoli návštěvy, pokud se ovšem nechcete přidat k povstalcům.



KONGO: Tato největší africká země je po léta sužována občanskou válkou, do níž se v různých místech navíc zapojují i další země či různé polovojenské jednotky. Pro cizince bez doprovodu je proto nebezpečné se zemí i přesouvat a vyloučeny jsou návštěvy některých čtvrtí i ve městech, kde jinak lze nalézt alespoň trochu klidu.



NIGÉRIE: Nejlidnatější stát černého kontinentu zase proslul nebývalou zločinností. Cizinci jsou zde okrádáni za bílého dne a pomoci a ochrany se většinou nedovolají. Zaměstnanci cizích firem se zde proto pohybují jenom s ozbrojeným doprovodem. Což je pro turisty samozřejmě nemyslitelné. Navíc se v této zemi také projevuje rasismus, ale tentokráte namířený proti bělochům.



PÁKISTÁN: Zemi jižní Asie, která má na svém severním území krásné hory, se začínají turisté už také vyhýbat. Zejména po teroristických útocích na Ameriku 11. září 2001 zde nesmírně vzrostl (už předtím tradiční) islámský fundamentalismus, který se projevuje útoky proti místním křesťanům a také proti cizincům.



OSTATNÍ NEBEZPEČNÉ OBLASTI: I v zemích, kam turisté nadále masově jezdí, existují oblasti, kam se jet nedoporučuje. V Nepálu je to zejména jeho západní území, kde operují a vraždí maoistické bojůvky. V Indii je to problematický Kašmír, kde v minulosti došlo k několika únosům turistů.

Ale daleko nebezpečnější jsou neočekávané bombové útoky a údery povstalců, jež se odehrávají i v místech, kde panuje napjatý klid. Na severovýchod Srí Lanky se také nedoporučuje jet, přestože další části ostrova jsou přes občasné bombové útoky poměrně klidné a turisté sem jezdí.

Problematická může být i návštěva některých míst na Balkáně, přestože války zde v současné době neprobíhají. Ale jet do Kosova se nedoporučuje, zapovězena zůstávají i určitá místa v Bosně a Hercegovině. Je zřejmé, že zde vyjmenované země (jde o ty, kde je nemoc SARS) se mohou brzy zase vrátit do normálu a budou pro turisty bezpečné.