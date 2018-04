Kam na dovolenou? Přece do Afghánistánu

Afghánistán je nový turistický ráj, volá skotská cestovka Mountain Unity a její zakladatel, výše zmíněný dobrodruh David James. Zejména pro ty, co se mohou pochlubit dobrou kondicí.

Před pár desetiletími býval Afghánistán oblíbenou zastávkou hippies, kteří mířili do vysněné Indie. Tehdy ovšem v zemi vládl osvícený král a slova jako mudžáhid či Taliban znalo jen pár zasvěcenců – a to ještě v jiném kontextu než dnes. Bílí cizinci byli vítáni.

Pak však ruská invaze v 70. letech, nadvláda bradatých talibanců a bombardování po 11. září daly na výlety nadlouho zapomenout. Afghánská turistika usnula jako Šípková Růženka. Teď se prý probudila.

Nedivím se, že váháte. Ta šílená země? Miny, fanatici všeho druhu, zuřiví teroristé, bombové výbuchy, únosy, válka. To všechno jako by se v hlavách většiny lidí stalo synonymem pro sužovaný stát pod Hindúkušem. Ve všech příručkách je Afghánistán řazen k momentálně nejnebezpečnějším zemím světa.

Krásná příroda a hory

Ale když příroda je tam tak krásná! A ty panenské hory! A navíc boj s Talibanem se neodehrává zdaleka všude. Především centrální a severní části jsou relativně klidné. To 37letý James moc dobře ví, v Afghánistánu strávil dva turnusy jako britský voják.

A ještě jedna věc: v souvislosti s Afghánistánem se už ozývaly bizarnější vize. Před lety v Kábulu mi jeden podnikavý Afghánec vášnivě líčil, jak postaví sjezdovky a lyžařské můstky na svazích Hindúkuše, jen co najde bohaté investory. Nejspíš je shání dodnes. Z podzemního bunkru "arcilotra" Usámy bin Ládina v pevnosti Tora Bora už dávno měl být luxusní hotel pro milionáře. A tak dále. V tomto kontextu zní plány Mountain Unity docela reálně. Ostatně posuďte sami.

Afghánistán, oblast Wakhanu

Expedice do Wakhanu

Společnost se zaměřuje na organizování turistických expedic do afghánských hor. Speciálně do odlehlého skalnatého údolí Wakhan v úzkém severovýchodním výběžku země mezi Tádžikistánem, Pákistánem a Čínou. "Tato oblast je zcela klidná. Války v zemi na ni měly jen minimální vliv a to platí i pro krušné roky po sovětské invazi," řekl James britskému listu The Daily Record. Sám tu žije s manželkou a dvěma dětmi.

Jistě, výprava do těchhle končin k šestitisícovkám Pamíru není pro každého. "Naše expedice, to je vážně míněné chození po horách. Jsou určeny lidem, kteří se umějí pohybovat v divočině. Není to nic pro někoho s ‚prázdninovou‘ mentalitou," dodal.

Není to špatný tah. Afghánské hory měly před sovětským vpádem v roce 1979 mezi milovníky zasněžených štítů skvělou pověst. Proč by se neměla vrátit? Účastníci zájezdů do Wakhanu navíc mohou mít dvojnásob dobrý pocit. Mountain Unity slíbila, že veškerý zisk bude použit na hospodářský rozvoj tohoto afghánského regionu.