Kam na den zamilovaných? Tipy na valentýnské nabídky

Letecké slevy pro zamilované

Až do 8. února je možné využít valentýnské akce slovenské nízkonákladové společnosti SkyEurope, která nyní nabízí dvě letenky na období do konce května za cenu jedné, dárkový certifikát, speciální valentinskou nabídku ubytování či zapůjčení auta za výhodnou cenu. Při objednávce na internetu je nutné zadat kód "love". Velký zájem o tuto nabídku již způsobil i dočasný kolaps objednávkového systému firmy.

Valentýnskou akci přichystaly i České aerolinie a zlevnily lety například do Říma, Paříže, Benátek nebo Tel Avivu. Třeba do Paříže se cestující dostane od 1 835 Kč bez poplatků. Valentýnská nabídka platí pro zpáteční lety zakoupené do 17. února. Podmínkou není let ve dvou. "Naším heslem je Rušíme pravidla Valentýna," řekla mluvčí ČSA Daniela Hupáková.

Valentýnské soutěže o letenky organizují například Air France nebo Lufthansa. Prostřednictvím webových stránek Lufthansy bude možné od 5. do 12. února odeslat valentýnské přání, příjemce i odesílatel přitom vyplní čtyřmístný kód a budou čekat na los. "Každý se může soutěže zúčastnit desetkrát a s různými partnery," doplnil zástupce Lufthansy v ČR Jan Laštovička.

Nárůst prodeje zájezdů do evropských měst

V období kolem 14. února prodávají cestovní kanceláře i několikanásobně více víkendových zájezdů do evropských měst než v jiných měsících. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou Řím, Paříž, Benátky nebo i Amsterdam či Barcelona. "Ve srovnání s běžným rokem máme nárůst prodeje o téměř 500 procent," řekl Martin Lehký, ředitel CK Senator Travel, která se na víkendy v evropských městech specializuje. Zájezdy podle něj velmi často kupují muži, kteří také hojně využívají možnost nákupu dárkového certifikátu s valentýnským přáním. Nejčastěji se prodávají zájezdy od čtvrtka do neděle nebo od pátku do pondělí. Tento trend potvrzuje i mluvčí CK Fischer Daniel Plovajko − prodeje Fischera prý kolem Valentýna rostou až třikrát. Nejžádanější města jsou Paříž, Řím, Benátky, Londýn, Barcelona a Madrid. Cena takového víkendu se pohybuje kolem 20 000 pro dvě osoby. "Dalším obdobím, kdy výrazně roste poptávka, pak jsou Velikonoce," dodal Plovajko. Zvýšenou poptávku po eurovíkendech zaznamenává v únoru i Čedok. "Nedá se ale říci, že by byl důvodem svatý Valentýn, větší zájem klientů máme vždy před začátkem jara," řekl jeho marketingový ředitel Tomáš Brejcha. "V reálu mají na prodej daleko větší vliv než Valentýn jarní prázdniny, které v tomto období probíhají," doplnila Brejchu kolegyně z Firo-tour Pavlína Pešová. Valentýnská pošta v Milostíně Pokud nikam cestovat nehodláte, můžete dát svému vyvolenému či vyvolené i docela obyčejný, přesto milý dárek. Pošlete mu/jí milostné vyznání přes valentýnskou poštu v Milostíně na Rakovnicku. Dopis či přání pak budou odeslány adresátům 14. února se speciálním razítkem. Loni mělo příležitostné razítko motiv dívčího obličeje a srdíčka, předloni líbajícího se panáčka a panenky. Pro letošní rok Česká pošta vybrala pro razítko zcela netradiční podobu ambigramu, tedy nápisu, který se dá přečíst stejně z víc než jedné strany. Ambigram od autora Oldřicha Pošmurného má text S láskou tvůj a Milostín, který se na razítku dá přečíst z více stran. Zájem o něj budou mít i sběratelé.



Zatímco v roce 2004 registrovali na valentýnské poště v Milostíně na Rakovnicku 1 300 milostných psaní o hmotnosti 25 kilogramů s příležitostným razítkem, loni už to bylo rekordních 2 200 zásilek vážících 29 kilogramů. V letech 2004 až 2007 prošlo přes Milostín 6 900 valentýnských dopisů, které vážily 109 kilogramů.



Další tipy

Svátek zamilovaných se snaží marketingově využít i ostatní, například fitness-centrum World class v pražském hotelu Mariott nabízí v období Valentýna zakoupení speciálního ročního členství pro partnera za 20% slevu.

Naopak zahraniční turisté přijíždějící v tomto období do České republiky zájem o místní valentýnskou nabídku příliš nemají, uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Například restaurace v centru Prahy přímo na Staroměstském náměstí do loňského roku připravovaly speciální valentinské menu, které bylo promyšleno tak, aby zvýšilo apetit zamilovaných (ústřice, růžové víno apod.), pro letošní rok však již od přípravy upustily, jelikož o tato menu nebyl téměř zájem.