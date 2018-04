Kam letos vyrazí Češi na dovolenou?

, aktualizováno

Více než tři a půl milionu obyvatel Česka letos vyrazí na dovolenou do zahraničí. Přesněji: má to být kolem 3.700.000 lidí! Tak si to aspoň dopředu spočítaly cestovní kanceláře. A současně se snaží odpovědět i na otázku, kterou si kladou také v desítkách tisíc domácností: Kam se pojede letos?