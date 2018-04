Kam letos k moři? Malý prázdninový tahák napoví

, aktualizováno

Kam na dovolenou k moři? Kdysi nebylo co řešit, když jsme mohli maximálně do Bulharska nebo na Rujanu. Dnes ale můžeme vybírat ze záplavy různých možných destinací i cenových nabídek. Připravili jsme pro vás takový malý tahák, co můžete čekat v těch nejznámějších turisticky přitažlivých zemích.