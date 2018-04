Kam jít ve volném čase o víkendu?

V sále Základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem je v pátek 30. března od 19 hodin 53. zámecký koncert. Učinkují Linda Lehárová (housle), Martin Smýkal (viola) a Daniela Vymlátilová (klavírní part). Zahrají Koncert pro housle a orchestr Ludwiga van Beethovena, Sonátu Paula Hindemitha a od franze Schuberta Sonata "Arpeggione".

Beseda s cimbálovou muzikou Prameny bude v sobotu 31. března v 16 hodin v jídelně základní školy ve Fryštáku. Spoluúčinkuje pěvecký sbor Fryšťačánek, vítěz celostátní taneční soutěže v odzemku a lidová vypravěčka. V rámci programu se uskuteční i ukázka lidové tvorby v uměleckém řezbářství a výstavka žáků výtvarného oboru umělecké školy. Na akci se budou prodávat i medové perníčky.

Populární brněnská folková skupina Kamelot má na Malé scéně ve Zlíně v neděli 1. dubna má koncert spojený s křestem nové desky Paměť Slonů.

Na regionální hudební přehlídku rockových kapel lze zajít v sobotu do slavičínské Sokolovny. Na přehlídce vystoupí od 19 hodin Sexy Bonbons, Substance of Change, Chmury the, Dekadence, Decide a další skupiny.

Valašský soubor Kašava si připomene třicet let od svého založení koncertem v Městském divadle ve Zlíně v neděli v 16 hodin. Spolu se souborem, který v premiéře uvede nové taneční choreografie, vystoupí také jeho dětské folklorní kroužky Fryštáček, Kašavjánek, Lukovjánek, Maryjánek, Vínek a seminář Mladá Kašava. Vstupenky na koncert jsou v předprodeji v Městském divadle.

Výstava Jan Perůtka - umělecká knižní vazba začíná v pátek 30. března v 17 hodin ve Sloupovém sále Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě. Práce Jana Perůtky jsou zastoupeny ve sbírkách Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Moravské galerii Brno a dalších místech v Česku i v zahraničí. Pracuje ve vlastním ateliéru pro umělecké knižní knižní vazbu a restaurování vzácných tisků. Účastní se domácích i zah