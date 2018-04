Kam jít ve Vídni v těchto dnech za uměním

Alžběta 98 - krása na věky

Výstava pořádaná u příležitosti 100. výročí úmrtí císařovny Alžběty (10. září 1898). Až do poloviny února 1999 tři tematické výstavy s jednotným názvem "Alžběta - krása na věky". Expozice v letním sídle Habsburků - Schönbrunnu, kde Alžběta prožila prvá léta manželství, nabízí pohled do soukromí císařovny. (Výstava je přístupna denně od 8.30). V interiérech císařské rezidence Hofburg, uprostřed Vídně, je představena "Oficiální Sisi" - portréty a fotografie, ale také soukromé pokoje a tělocvična císařovny (denně od 9.00). Ve vile Hermes, původně soukromém zámečku císařovny v Lainzu, mohou návštěvníci nahlédnout hlouběji do duše "Sisi", jež nebyla pouze "sladkou krás-kou", ale egoistickou, blouznivou a životem znechucenou ženou, plnou posměchu pro tehdejší život u císařského dvora. Ovlivněna tvorbou Heinricha Heina skládala verše a hledala útěchu v poezii (denně kromě pondělí od 9.00 do 16.30 hod). Na všechny tři výstavy je zlevněné vstupné s Vídeňskou kartou (Wien-Karte).

Od Moneta k Picassovi

Ve vídeňském Kunstforu je do 28. června otevřena výstava 120 děl, jež tvoří přehlídku od mistrů impresionismu až po malíře 60. let. Zastoupeni jsou mimo jiné P. Cézanne, E. Degas, C. Monet, A. Renoi r, H. Toulouse- -Lautrec, P. Picasso, M. Chagall, O. Kokoschka, J. Miró a další. Kunstforum, Wien 1 - Freyung 8, otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin ve středu do 21.00 hod. Zvýhodněné vstupné s Wien-Karte.

Sto let Wiener Secession

Skupina umělců, mezi nimi i Gustav Klimt, založila v roce 1897 spolek výtvarných umělců Rakouska, nazvaný "Wiener Secession". Ta otevřela v roce 1898 výstavní prostory v nově vybudované budově s kopulí ze zlatého listoví, nesoucí název spolku. U příležitosti 100. výročí jejího otevření byla ve výstavních sálech otevřena výstava "Století umělecké svobody", která potrvá do 21. června. Přináší přehlídku 250 děl významných umělců od roku 1910 po současnost. Wiener Secession, Wien I., Friedrichstrasse 12, otevřeno od úterka do pátku od 10.00 do 18.00 hodiny, v sobotu, neděli a o svátcích od 10.00 do 16.00 hodin.

hudební slavnosti a festival

Letošní jarní sezona probíhá ve znamení "Wiener Festwochen", které byly zahájeny již začátkem května koncertem chlapeckého sboru "Wiener Sängerknaben" před vídeňskou radnicí. Na programu, který potrvá až do 14. června, je provedení řady známých oper, operet a muzikálů, jakož i divadelní a taneční představení. Vstupenky: Wiener Festwochen, A-1060 Wien, Lehárgasse 11, telefon: 0043/1/589 22-0, fax: 589 22-49. Do 20. června se bude ve slavnostních sálech Musikverein konat řada koncertů mezinárodních orchestrů za řízení významných dirigentů Georges Pretre, Riccardo Muti, Nikolaus Harnoncourt, Sir Neville Marriner, Seiji Ozawa, Claudio Abbado, Dennis Russell Davies. Vstupenky: Musikverein, A-1010 Wien, Bösendorferstrasse 12, tel.: 0043/1/5058190, fax: 5058681-94.