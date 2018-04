Kam jezdí lyžovat Italové

Cesta, ubytování, ceny

Do Sappady i do Molvena je to přibližně stejně daleko (zhruba 650 km), takže nejlepší je jet autem, vlaky ani do jednoho místa nezajíždějí.

Ceny za ubytování začínají v Sappadě na 200 euro/osoba/týden v penzionech, hotely stojí přibližně dvojnásobek, což není špatné, zvlášť když je to i se skipasem.

V Molvenu si lze na týden najmout apartmán pro šest lidí s třemi pokoji a dvěma ložnicemi za 13 000 korun.