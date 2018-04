Kam jet na last minute? Nejvíc se vyplatí Řecko, Tunisko a Egypt

Kdo s nákupem zlevněného zájezdu čekal na konec léta, v příštích několika týdnech má velkou šanci najít opravdu výhodný zájezd. Ty nejlepší nabídky zřejmě teprve přijdou.

Letos jsou ceny obzvláště nízké. Zájezdy prodávané na poslední chvíli jsou zlevněné nejčastěji o 10 až 20 procent, občas o 30 či více. Vysoké slevy jsou časté například u Tuniska. S vybíráním však není dobré váhat příliš dlouho. Volných pobytů u moře je totiž méně než loni.

"Letos je nabídka nejomezenější za posledních pět let," říká Dan Plovajko, mluvčí cestovní kanceláře Fischer.

Do Řecka je nejvíce nabídek, navíc jsou dost nízké ceny

Kdo se nebojí krize, letos se mu nejvíc vyplatí cestovat do last minute do Řecka. Je zde největší počet zvýhodněných zájezdů, jejich ceny navíc podle statistiky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur oproti loňsku poklesly o 8,6 procenta. U leteckého zájezdu na 11 dní s ubytováním ve tříhvězdičkovém studiu beze stravy může být celková úspora proti katalogové ceně až 6 000 korun. Nejpopulárnější destinace pro zájezdy na poslední chvíli jsou ostrovy Kréta, Rhodos a Korfu, nabídek na zájezdy je na tato místa dost.

Velmi výhodné je teď také hledat dovolenou v Egyptě, Turecku a Tunisku, protože je z čeho vybírat a všechny tři země znatelně zlevnily. Nejlépe z nich cenově vychází Tunisko, kde jsou letní dovolené v průměru o tři tisíce korun nižší než ve zbývajících dvou státech.

Pamatujte jen, že do Egypta je potřeba mít vízum. Nejlevněji se dá koupit až na místě na letišti za 15 až 20 dolarů, což je asi 300 až 400 korun. Za poplatek 700 až 1 300 korun ho obstará i cestovní kancelář či agentura, obvykle to však trvá minimálně tři dny.

Jet do Bulharska je výhodnější než dřív, nabídek je méně

Obzvlášť dobře se dá na poslední chvíli pořídit i cesta do Bulharska. Počet volných zájezdů last minute je jen asi pětinový ve srovnání třeba s Tureckem, ale cenově vycházejí o třetinu levněji. Bulharsko navíc zaznamenalo po Řecku největší snížení cen – o celých osm procent.

Další na řadě jsou Chorvatsko a Španělsko, obě země se srovnatelným počtem nabídek. Ceny zájezdů v Chorvatsku jsou však oproti Španělsku asi poloviční.

Itálie tolik nezlevňuje

Naopak cenově nezajímavé jsou letos last minute v tradičně oblíbené Itálii. Je to tím, že sem směřuje stále dost lidí.

"Mnozí Češi však místo leteckého zájezdu volí dovolenou v dojezdové vzdálenosti autem či autobusem, jako je severní Itálie," vysvětluje Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Zájemců o dovolenou v Itálii je dost, kanceláře nemusí snižovat ceny tolik jako obvykle.

Volné zájezdy last minute (k 16.8.)

Země Počet zájezdů Řecko 10 564 Egypt 7 821 Turecko 7 666 Tunisko 7 593 Chorvatsko 2 093 Španělsko 1 974 Spojené arabské emiráty 1 894 Bulharsko 1 701 Itálie 1 658 Kypr 971 Maledivy 922 Mauritius 876 Stav k 16. srpnu, hledáno na www.invia.cz

Koupit zájezd na letišti je letos spíše výjimka

Kdo se chystá letos vyzkoušet takzvaný super last minute, tedy velmi levný zájezd s odletem do tří až sedmi dnů, musí počítat s hodně omezenou nabídkou. Narazit na výrazně zlevněný pobyt v dobrém hotelu a s plnou penzí je opravdu výjimečné. K dostání jsou hlavně letecké zájezdy bez stravy či s polopenzí a hotely daleko od pláží.

Ještě více je nedostatek volných míst vidět u takzvaných buy and fly, tedy zájezdů, které lze koupit přes internet nebo přímo na letišti jen pár hodin před odletem. U jednotlivých cestovních kanceláří se v některé dny neobjeví ani jediná nabídka z této kategorie. Něco se dá najít u velkých cestovních agentur, ale i tam už jsou tyto zájezdy výrazně přebrané. Den před odletem lze vybírat nejvýše z dvaceti či třiceti možností. Jenže některé z nich jsou jen víkendové a další mají jednu zásadní nevýhodu – odlétá se za pár minut a už není možné stihnout vyřídit všechny formality.

Jak klesly ceny last minute pobytů