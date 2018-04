Kanáry, Šrí Lanka, Emiráty. Kam teď k moři místo Egypta a za kolik

Podle kvalifikovaných odhadů jezdilo v posledních letech do Egypta na dovolenou téměř 200 000 Čechů ročně, vesměs prostřednictvím cestovních kanceláří. To je obrovské číslo, zvlášť vezmeme-li v úvahu, že naprostá většina návštěvníků Egypta přijela do země letecky.

Pro porovnání: do Chorvatska, našeho nejfrekventovanějšího zahraničního turistického cíle vůbec, zamíří ročně asi 700 tisíc Čechů. Zatímco návštěvnost Chorvatska však v posledních letech spíše stagnovala nebo mírně klesala, egyptské počty rostly. A netýkalo se to jen české klientely.

O růstu turismu v Egyptě ale teď budeme moci po nějaký čas mluvit pouze v minulém čase. Je jisté, že počet návštěvníků této arabské země v důsledku současných nepokojů letos poklesne, dost možná i drasticky. Pokud i vy nyní hledáte náhradu za Egypt, inspirujte se našimi tipy.

místo průměrná teplota v červenci (°C) průměrná teplota v lednu (°C) průměrné srážky v červenci (mm) průměrné srážky v lednu (mm) Káhira 28 14 0 5 Hurgada 29 16 0 0 Luxor 33 14 0 0

Kanárské ostrovy

Takzvané ostrovy věčného jara dělají své přezdívce čest, málokde na světě najdete tak příjemné a po celý rok vyrovnané podnebí. Moře je vynikající a scenérie i ve vnitrozemí díky sopečnému původu nádherné. Můžete tam přijet kdykoli během roku. Ze sedmi větších ostrovů jsou turisticky nejnavštěvovanější (v pořadí podle počtu turistů) Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote a Fuerteventura.

Může se hodit Vyberte si z pestré nabídky našich zájezdů.

Hlavní odlišnosti od Egypta: Kanárské ostrovy jsou součástí Španělska, proto nečekejte žádnou velkou 'exotiku'. Všechno tu funguje, prostředí je čisté a spořádané. Životní náklady jsou na Kanárských ostrovech podobné jako v Česku, nákladná je pouze doprava do oblasti. Pokud jste ale milovníci starobylých památek, tak na Kanárských ostrovech neuspějete.

Ceny zájezdů: U českých cestovních kanceláří zaplatíte za Kanárské ostrovy o něco víc než u zájezdů do Egypta. Nabídky pod 15 000 Kč za týden jsou spíše výjimkou. O dost lepší ceny nabízejí německé cestovní kanceláře, u nich se dostanete i pod 10 000 korun. Odvážnější se mohou vydat na Kanáry vydat i sami a ušetřit ještě víc (ČTĚTE: Kanáry na vlastní pěst: skvělá dovolená za 10 000 Kč).

místo průměrná teplota v červenci (°C) průměrná teplota v lednu (°C) průměrné srážky v červenci (mm) průměrné srážky v lednu (mm) Las Palmas de Gran Canaria 23 17 1 28 Santa Cruz de Tenerife 24 18 0 44

Kanárské ostrovy, pobřeží Lanzarote u Famary

Turecko

Turistika v Turecku prodělala v posledních letech obrovský rozmach a země dnes patří mezi desítku nejnavštěvovanějších států světa. V roce 2009 tam přijelo 26 milionů zahraničních turistů. Pobytové zájezdy českých cestovních kanceláří míří hlavně na takzvanou Tureckou riviéru v širším okolí města Antalya a také na pobřeží Egejského moře.

Turecko však stále zůstává poměrně chudým státem a podobně jako v Egyptě tu proto existuje velký rozdíl mezi prostředím v turistických resortech a běžnou "ulicí". Nabídka kulturních památek včetně antických je výborná a mnohostranná.

Hlavní odlišnosti od Egypta: Turecko sice spojuje s Egyptem islám, ale není to arabská země (Turci jsou největším z takzvaných turkických národů, které jinak žijí hlavně ve střední Asii).

V zimě na tureckém pobřeží hodně prší, k moři se dá realisticky jet pouze od konce května do října.

Ceny zájezdů: V sezoně se pohybují od 10 000 Kč, ale mimo sezonu pořídíte Turecko u německých cestovních kanceláří i za polovinu.

místo průměrná teplota v červenci (°C) průměrná teplota v lednu (°C) průměrné srážky v červenci (mm) průměrné srážky v lednu (mm) Antalya 28 10 2 248 Izmir 27 8 1 129 Istanbul 23 6 19 95

Turecko, průčelí knihovny v Efesu

Turecko, resort Ölüdeniz na Egejské riviéře

Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty jsou jednou z hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa, hrubý domácí produkt na hlavu se pohybuje na úrovni Rakouska nebo Kanady. Úspěch země je sice založený na prodeji ropy, ale hodně rozvinutý je i turistický sektor. Čekejte trvale teplé moře, hypermoderní architekturu včetně nejvyšší budovy na světě Burdž Chalífa, výborné příležitosti k levným nákupům... a ne o mnoho víc.

Vyhněte se letnímu období, kdy teploty jsou nesnesitelné a běžně přesahují 40 °C ve stínu.

Hlavní odlišnosti od Egypta: SAE jsou sice podobně jako Egypt islámskou zemí, ale panují tu konzervativnější zvyklosti. Za mravní delikt se považují i z evropského pohledu nevinné něžnosti na veřejnosti, tvrdě se trestají např. drobné krádeže a samozřejmě držení drog. Služby jsou na výborné úrovni, chudobu tu běžně nepotkáte.

Ceny zájezdů: V posledních letech trvale klesají, mimo sezonu koupíte týden v dobrém hotelu již okolo 15 000 Kč.

místo průměrná teplota v červenci (°C) průměrná teplota v lednu (°C) průměrné srážky v červenci (mm) průměrné srážky v lednu (mm) Dubaj 35 19 1 16

SAE, na ulici v Dubaji

SAE, panoráma Dubaje

Šrí Lanka

Když na Šrí Lance (Cejlonu) v roce 2009 konečně skončila vleklá občanská válka, byl to signál k opětovnému velkému rozvoji turismu.

Odborníci považují Šrí Lanku za jednu z nejperspektivnějších turistických destinací následujících let i proto, že jen málokde na světě najdete na tak malé ploše (jen 66 000 km²) tak vynikající podmínky: nádherné tropické moře, stabilní podnebí bez extrémů, přívětivý lid i barvité kulturní dědictví včetně osmi památek světového dědictví UNESCO. Zatím je tu pořád lacino – neotálejte s návštěvou příliš dlouho.

Hlavní odlišnosti od Egypta: Jiná kultura, na Šrí Lance žijí převážně buddhističtí Sinhálci, na severu pak menšina hinduistických Tamilů. V nižších nadmořských výškách panují vlhké tropy, nikoli suché vedro, počítejte s častým teplým deštěm.

Ceny zájezdů: Zůstávají zatím vyšší (zřídka pod 20 000 Kč), ale v souvislosti s rozvojem turismu se dá předpokládat jejich pokles.

místo průměrná teplota v červenci (°C) průměrná teplota v lednu (°C) průměrné srážky v červenci (mm) průměrné srážky v lednu (mm) Kolombo 27 26 129 84 Kandy 24 24 171 122

Šrí Lanka, ležící Buddha v Polonnaruwě

Izrael

Izrael je sice sousedem Egypta, ovšem kulturně, hospodářsky i politicky jde o zcela odlišnou zemi. Alespoň pokud počítáme "vlastní" Izrael, bez Západního břehu Jordánu a Gazy.

Do Eilatu či k Mrtvému moři se můžete vydat na koupání kdykoli, v létě ale počítejte s velkým vedrem. Pro návštěvu ostatních oblastí včetně pobřeží Středozemního moře se nejlépe hodí jaro nebo podzim.

Milovníky kultury Izrael uspokojí jako málokterá jiná oblast na světě, najdete tu mnoho skvělých pamětihodností na malé ploše: Jeruzalém, Betlém, Masada, Akko, Jericho a desítky dalších.

Hlavní odlišnosti od Egypta: V Izraeli převládá židovské obyvatelstvo, byť v řadě měst najdete vedle sebe Židy i Araby. Služby fungují i mimo turistická centra na přijatelné úrovni.

Ceny zájezdů: Izrael patří k drahým zemím, náklady jsou tu podobné jako v západní Evropě nebo i vyšší, ovšem německou kvalitu dostanete jen zřídka. To odrážejí i ceny organizovaných zájezdů, které jsou poměrně vysoké. Týdenní pobyt pořídíte málokdy pod 20 000 Kč.

místo průměrná teplota v červenci (°C) průměrná teplota v lednu (°C) průměrné srážky v červenci (mm) průměrné srážky v lednu (mm) Eilat 32 15 0 4 Tel Aviv 26 13 0 127

Izrael, Židé před Zdí nářků v Jeruzalémě

Izrael, pohled na Skalní chrám v Jeruzalémě od chrámu Dominus Flevit