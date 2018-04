Kam dítě potřebuje vlastní pas? Někdy i do Itálie a Španělska

"U dítěte zapsaného v občanském průkazu rodiče nelze prokázat jeho státní občanství ani datum narození, neboť do tohoto dokladu se zapisuje jen jméno a rodné číslo. A to může být pro cizí státní orgány nesrozumitelné," vysvětluje Zdeňka Tomášová z odboru správních činností ministerstva vnitra. Může se tedy stát, že zatímco rodiče do země pustí, dítě přes hranice nebude smět.



Jak to vyřešit? Pokud máte pas a děti, kterým ještě nebylo deset let, nechte si je zapsat do něj. Potomci, kterým je více, už musí mít svůj vlastní pas.

Zapsat dítě k rodiči do pasu je nejrychlejší způsob, jak na poslední chvíli tento problém vyřešit. Lhůta pro zápis není daná, ale většinou to úředníci zvládnou buď na počkání, nebo během několika dnů. Zaplatíte padesát korun. Dítě vám do pasu zapíší na obecním úřadě s rozšířenou působností v trvalém místě bydliště.

Je-li dítě starší deseti let nebo pojede do ciziny třeba s prarodiči, pak už musí mít vlastní cestovní pas. Česká republika rozlišuje dva druhy. Jednak nové s nosičem dat s biometrickými údaji a jednak pas, který tyto údaje nemá.

1. Cestovní pas s biometrickými údaji

Jde o pas, který obsahuje čip s digitalizovanými osobními údaji. Zažádat o něj může zákonný zástupce dítěte od narození do patnácti let. Fotografie se nepředkládá, ale dítě musíte vzít s sebou, protože si ho úředníci sami vyfotí. Od jeho 12 let si udělají i otisky jeho prstu. Nevyplňuje se žádný tiskopis. Lhůta na vydání je třicet dnů. Za pas zaplatíte sto korun, jeho platnost je pět let. Stejný pas pro dospělého stojí šest stovek a platí deset let.

Žádáte-li o pas, musíte předložit rodný list dítěte nebo občanský průkaz, kde ho máte zapsané. Pokud žádáte o pas pro dítě poprvé, musíte mít také osvědčení o státním občanství, které vydává matrika.

Kde se žádá: v krajích u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu nebo u matričního úřadu.

2. Cestovní pas bez biometrických údajů

Opět žádá zákonný zástupce dítěte ovšem již od narození až do patnácti let. Vyplníte tiskopis a přidáte dvě fotografie. Dítě s sebou vodit nemusíte. Kromě rodného listu budete potřebovat, stejně jako v prvním případě, osvědčení o státním občanství. Vydání pasu trvá patnáct dní. Nevýhodou je krátká doba platnosti, kterou nelze prodloužit - pouze půl roku. Zaplatíte tisíc korun, dospělý o pětistovku více.

Kde se žádá: stejně jako v bodě 1, ale žádost lze podat i mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.

Osvědčení o státním občanství

Žádost podáváte u krajského nebo u matričního úřadu podle místa trvalého bydliště dítěte. Lhůta pro vydání je maximálně šedesát dnů od podání žádosti. Ale v praxi to vypadá tak, že úředníci vám toto osvědčení vydají dříve, někde dokonce i na počkání. Zaplatíte za ně sto korun.