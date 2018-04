Kam Češi utíkají za teplem a za kolik?

"Podíváme se na to s manželem a něco vybereme. To, že někam poletíme hned příští týden, je jisté," říká Hošková. Druhá polovina "českého" léta ji pořádně naštvala. "Loni to nestálo za nic, letos se dalo opalovat naposledy minulý měsíc. Já teplo k životu potřebuju, takže mizím k moři," vysvětluje Hošková.

V cestovních kancelářích si klienti naladění podobně jako paní Hošková podávají dveře. Už loni, kdy červenec a srpen nabídly hlavně zamračené a deštivé počasí, mluvili zástupci cestovek o rekordních tržbách. A letos podle odhadů lidé za srpnové zájezdy utratí ještě více.

Před zimou si lidé chtějí užít teplo

"Hlavním důvodem zájmu o last minute teď v srpnu je špatné počasí v Česku. První vlna byla na jaře, protože byla dlouhá zima," soudí Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Letos v červenci byla sice extrémní tepla, ale teď je dlouhou dobu už chladněji a lidé si před zimou chtějí ještě užít teplo. "Spousta lidí tak řeší i dovolenou, kterou měli naplánovanou na konec srpna v Česku, a na poslední chvíli kvůli nepříznivé předpovědi raději volí last minute v cizině," říká Okamura.

Oproti dřívějším letům stouply loni a letos v srpnu tržby cestovních kanceláří nabízejících zájezdy do zahraničí o deset procent. "Letos bych ten nárůst odhadl dokonce jako skoro dvacetiprocentní. Ale podle mého názoru není počasí zásadním důvodem. Spíše bych za tím viděl sílící ekonomiku," míní Jan Zeman z cestovní kanceláře Campana Tour. I v cestovním ruchu se tak podle něj odráží babyboom z konce sedmdesátých let. "Právě tyto silné ročníky teď jezdí na dovolenou," myslí si Zeman.

Velkým lákadlem zájezdů na poslední chvíli jsou jejich ceny. "Moje kamarádka takto teď odjela na Krétu, kde jsou třicetistupňové teploty. Za deset dní v hotelu kousíček od pláže a s polopenzí zaplatila deset tisíc korun," přibližuje Tomio Okamura. Podle jeho slov si takový typ zájezdu loni vybralo 300 tisíc Čechů. "Je to stejný počet jako v okolních státech Evropy," připomíná Okamura.

Největší zájem je o místa, kde je nyní teplo, takže nejvíce lidí volí Řecko, Turecko nebo Egypt. "Protože zájezdy na poslední chvíli jsou spíše jakýmsi výprodejem toho, co zbylo, klienti většinou nemají šanci sehnat destinace, které jsou ‚hitem sezony‘," varuje Tomáš Brejcha z Čedoku.

Je tedy problém zakoupit last minute například do Bulharska, o které je poslední čtyři roky velký zájem.

Zájemců o rekreaci v tuzemsku zejména kvůli počasí ubývá. Cestovní kanceláře odhadují, že tento rok stejně jako loni tráví o 13 procent lidí méně dovolenou v nějaké domácí destinaci. "Citlivost českých občanů na cenu totiž není tak velká jako citlivost na špatné počasí v průběhu dovolené," nabízí vysvětlení Tomio Okamura.

V Chorvatsku bude skoro jako u nás: zima

A kam tedy vyrazit, aby se člověk skutečně ohřál? Podle předpovědí počasí se jako ideální cíl nejeví jinak nejoblíbenější destinace Čechů – Chorvatsko. Konec tohoto týdne tam bude podle meteorologů vypadat jen o něco málo lépe než u nás: bude pršet a teploty nevyšplhají výš než na pětadvacet stupňů.

Zklamaní by mohli být i ti, kteří se chystají do severní Itálie.

Naopak Řecko, jižní Itálie, Španělsko a severní pobřeží Afriky slibují ideální dovolenou plnou slunce. "Teploty by tam neměly spadnout pod třicet stupňů," říká meteorolog Petr Hofman. V Česku bude počasí stále nevlídné. Meteorologové předpovídají přeháňky a bouřky a teploty mezi sedmnácti až dvaadvaceti stupni.