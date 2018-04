Kam až můžou zajít letištní kontroly? Ženu donutili sundat prsní protézu

Dvaatřicetiletá letuška byla podrobena důkladné osobní prohlídce na mezinárodním letišti Charlotte Douglas v Severní Karolíně. Dvě pracovnice bezpečnostní kontroly si ji vzaly stranou do speciální místnosti a detailním pohmatem ji prohlížely.

"Jedna z nich mi položila celou ruku na prso a pronesla: Co to je?", líčí rozhořčená žena. Odpověděla jsem, že to je moje prsní protéza, protože jsem prodělala rakovinu prsu. Ona na to řekla: No tak to mi musíte ukázat," popsala letuška svůj hrůzný zážitek, kdy protézu musela sundat, pro australský server news.com.

Případ nyní řeší Americká unie pro občanská práva. "Chápeme, že vláda nám musí zajistit bezpečnost, musí to však dělat pomocí opatření, která jsou nejen účinná, ale zároveň respektují občanská práva Američanů," prohlásil mluvčí Unie.

Cestující se cítí prohlídkami poníženi

V souvislosti se svátkem Díkůvzdání 24. listopadu a tím i zvýšeným cestovním ruchem po celé zemi zavedli v USA od 1. listopadu na téměř všech letištích důkladné osobní prohlídky. S nimi ale nesouhlasí podle průzkumu Gallopova ústavu 57 procent cestujících. Ti se domnívají, že zevrubné kontroly, při nichž se pracovníci často dotýkají i prsou a genitálních partií, nejsou nezbytné ani o mnoho účinnější než dřívější klasické typy prohlídek.

Řešením by podle úřadů měly být skenery, jichž se má nainstalovat do konce příštího roku celkem 800 na 450 komerčních letištích ve Spojených státech. Proti nim se ale podle průzkumu veřejného mínění vyjádřilo 42 procent cestujících.

A jasno nemají ani mnozí politici, informoval americký list USA Today. Zákonodárci v New Jersey se minulý týden usnesli, že letištní skenery porušují čtvrtý dodatek americké ústavy - o nepřiměřených prohlídkách a zabavování osobních věcí. Městská rada New Yorku dokonce oznámila, že zavedení skenerů v metropoli zakáže.