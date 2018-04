Kam a s kým na lyžování a snowboard

Cestovní kancelář SKITOUR (telefon: 02/6922866) pořádá zimní zájezdy od roku 1990. Za cenově výhodné považuje svoje cesty hlavně do Itálie, ale i rakouského Tyrolska. Zajímavé slevy poskytuje pro kolektivy a studenty. Má i speciální zájezdy pro milovníky snowboardu a také vyložené speciality, jako je "vrtulníkové lyžování" či nabídka lyžování v USA.Kancelář ATIS (0646/711923) pořádá zimní zájezdy devátou sezonu a letos nabízí 240 míst a patří v tomto směru u nás mezi největší. Novinkou jsou chaty a chalupy či nelyžařské léčebně-rehabilitační pobyty. Nabídka v zimě směřuje jak do České republiky, tak i Rakouska, Itálie a Francie. Kancelář prodává i pobyty v Německu.Cestovní kancelář TRIP (0428/312276) se specializuje už devět let na Rakousko. Ze své nabídky doporučuje především rakouská střediska Amadé, které patří k nejmoderněji vybaveným místům v Alpách, dále Lungau v Salcbursku, Hochkönig, Kappl či Ischgl ležící na hranicích Tyrolska a Švýcarska.CK ALPY (O325/551722) se specializuje na Rakousko a Švýcarsko. Nabízí cesty do 35 středisek v Rakousku, ale podle zájmu zajistí pobyt kdekoli v této zemi a v kterémkoli období. Do Švýcarska jezdí do 20 nejvýznamnějších středisek.U ČEDOKU (02/24197111 nebo 0800112112) jsou oblíbené vánoční a silvestrovské pobyty. V nabídce jsou desítky cest do Rakouska, Švýcarska, Francie, Itálie a na Slovensko. Mezi nejvyhledávanější místa patří rakouské Ramsau, švýcarská Crans-Montana a střediska ve Francii. Cenově výhodné cesty vedou do Itálie. Zajímavé jsou nabídky na Slovensko, ale i 500 míst u nás.CK FISCHER (02/21636363) je mezi kancelářemi výjimkou, protože pořádá na lyžování letecké zájezdy. Létá se do Grenoblu a potom je transfer do oblasti Tří údolí, která patří ve Francii k nejvyhledávanějším. V ceně je i lokální skipas.Cestovní kancelář Sport-S (02/22211464 nebo 0396/26579) má nově ve své nabídce i atraktivní střediska v Kanadě a USA. Kromě alpských lyžařských oblastí Stubai, Cortina, Les Arcs tak zprostředkuje pobyt ve Winter Park u Salt Lake City, Cooper Mountain v Coloradu či Whistler-Blackbomb v Kanadě. Celkově si však zájemci mohou vybrat z pětadvaceti oblastí, kde jsou zastoupena významná alpská střediska Francie, Švýcarska, Itálie i Rakouska.