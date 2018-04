Kaliforňané si zvykají na nedostatek elektřiny

Uklízeči dostali proto efektivnější rozpisy pohybu po státních budovách, kanceláře budou o stupeň chladnější, v činnosti smějí být jen potřebné počítače a kancelářská zařízení. Na světelných křižovatkách se vyměňují dosavadní ostré žárovky za úspornější. Obyvatelé jsou s hrozbou tmy a chladu srozuměni.

"Už jsme vycvičeni, ale nečekali jsme, že to bude zrovna tenhle důvod," naráží na přírodní pohromy Cara Greenová z La Canada Flintridge, předměstí Los Angeles, které odebírá elektrický proud od krachující společnosti Southern California Edison. Když se doslechla, že hrozí vypínání proudu, nakoupila svíčky a baterky a dceři slíbila, že jí obvyklý víkendový koláč upeče nad krbovým ohněm.

Sarah Clineová má bistro u studentských kolejí Kalifornské univerzity. Kávu a řízky může vařit a smažit na plynovém grilu, ale zákazníkům se může stát, že si na nich budou pochutnávat ve tmě nebo romanticky při svíčkách. "Samozřejmě to zvrtala vláda, myslím, že to je jasné všem," prohlašuje. Nikdo neváhá ani na chvíli a ze zmatků ve větší či menší míře obviňuje vládu. "Zavinila to deregulace," konstatuje počítačový programátor Glen Jackson z El Cerrito poblíž San Franciska.

O deregulaci rozhodl v roce 1996 kalifornský parlament. Zákonem oddělil výrobce elektrického proudu a jeho dodavatele v naději, že mezi dodavateli se rozpoutá soutěž o co nejnižší ceny. Zklamali však výrobci, kteří na zvýšenou poptávku zareagovali prudkým, za rok až desetinásobným zvýšením cen místo budováním nových kapacit. Zákon ovšem nedovolil dodavatelům promítnout takové zvýšení do cen pro maloodběratele a výsledkem jsou dvě krachující organizace. Jen dvě velká města se k deregulaci nepřipojila - Los Angeles a Pasadena - a ta se proto nyní těší klidu a dokonce vypomáhají sousedním okresům. Průzkum veřejného mínění, jehož výsledky zveřejnil Los Angeles Times, ukázal, že více než polovina lidí nevěří, že jde skutečně o nedostatek elektrické energie, nýbrž spíše o spekulaci nebo o nekompetentnost.