Káhirou po vlastní ose

Některé české cestovní kanceláře prodávají denní exkurzi z tamějších letovisek do egyptské metropole až za 3000 korun. To je však zbytečně předražené. A také málo zábavné. Zkuste to jinak!

Nebojte se v Egyptě dálkových linek autobusů. Jsou klimatizované, do Káhiry a zpět vás svezou od moře za 600 korun. Jenže jak se bez zajištěného odvozu dostat k pyramidám v Gíze? Řídit zde, to raději ne. Takže to zkuste taxíkem.

Rozhrkaná černobílá Škoda Forman má během krátké bouřky dva problémy: musí se vyhýbat nehodám, protože cesta rozmoklým prachem ulic je jako jízda na ledu. Druhým problémem jsou rozbité stěrače. Řidič každou chvíli zastaví, vystoupí a utírá sklo.

Je to docela legrace, než si taxikář usmyslí, že předem dohodnutá cena je nízká. Naoko trochu bloudí, povozí vás Gízou kolem pyramid, pak předstírá, že zapomněl angličtinu, a vláčí vás po pumpách, kde prostřednictvím "tlumočníka" šroubuje jízdné. Nebojte se, neublíží vám, ani vás neokrade, ani nevysadí, ale chce to pevné nervy a úsměv.

Trvejte na svém (za taxík od muzea do Gízy a zpět byste neměli dát více než 200 korun). Až vystoupíte, ještě vyslechnete přednášku o ožebračování chudáka (to už zase anglicky), ale to je folklor.

Dobrou alternativou je káhirské metro. Otřískané městské autobusy bez znalosti arabštiny raději vynechte, doslova přetékají pasažéry a zdejší systém linek je pro Evropana nepochopitelný.

Káhira je rozlehlá, ale prašné centrum i se zeleným ostrovem Gezíra obejdete pěšky. Zdá se to tu bez odpadkových košů zaneřáděné - vše je jaksi špinavé - a přece tu oproti Praze ctí svého druhu pořádek: nepovalují se tu žádné cigaretové nedopalky a i ti nejchudší prodavači papírových ubrousků, sedící snad celý život na chodníku, jsou docela čistí. Umolousané žebráky či bezdomovce evropského typu tu prostě nepotkáte.





Procházka Káhirou VÝCHOD SLUNCE U PYRAMID







U pyramid Můžete si koupit lístek na časně dopolední "sunrise show", ale to už bude slunce poměrně vysoko. Zkuste si přivstat a vydat se k pyramidám skutečně za svítání. Střežený areál bude sice uzavřený, ale třeba se mimořádně dostanete do stájí pro velbloudy vedle brány. Je to v dolíku, takže odtud uvidíte jen dva kamenné jehlany z tria nejslavnějších. Ale za ranního úsvitu, kdy se mystické stavby klubou z oparu, je to magická podívaná.



ALABASTROVÁ MEŠITA









Alabastrová mešita







Za pevnostními zdmi citadely na náměstí Saláh ad-Dín se zvedají kupole mešity Muhammada Alího, jedné z ozdob islámské Káhiry. Je nejznámější a nejnavštěvovanější, přezdívá se jí "alabastrová mešita". Pochází z roku 1830 a je vybudovaná v tureckém stylu. Stojí v areálu citadely, kde byla až do roku 1985 vojenská posádka. Jako v každé mešitě, i zde se musíte zout. Pokud nemáte dlouhé rukávy, zabalí vás do zeleného prostěradla. Kuriozitou je věž s hodinami na západní straně - dar od francouzského krále Ludvíka Filipa za obelisk na pařížském náměstí Place de la Concorde. KÁHIRSKÁ VĚŽ



Káhirská věž Věřte nebo ne, asi nejdražší atrakce celého Egypta patří mezi nejmladší. Za 32 liber (asi 160 korun) vás rychlovýtah vyveze během pár desítek vteřin do 60. patra. Chlouba egyptských stavitelů pochází teprve z roku 1961 a je vysoká 187 metrů. O 50 metrů přerostla největší pyramidu, kterou shora zahlédnete jen sotva. Starověké divy světa se skrývají na jihozápadě města většinou ve smogovém oparu.



EGYPTSKÉ MUZEUM







Egyptské muzeum

Všechno neuvidíte, nelze to stihnout. Sbírky ve dvou podlažích červeného domu na hlavním náměstí Tahrír čítají přes 100 tisíc předmětů, drtivá většina je vystavena. Přízemí je plné nejrůznějších sarkofágů a soch, "šlágry" jako Tutanchamonovu masku, poklad či mumie (které jsou za příplatek) najdete v prvním poschodí. Za vstupné dáte asi 100 korun.



NÁKUPY A NOCLEH NA BAZARU



Bazar v Káhiře







Vypadá to jen jako turistická atrakce, ale pod širým nebem stojí největší nákupní centrum mnohamilionové Káhiry. Turisté tu smlouvají o suvenýry, místní lidé o jídlo a oděvy. A ještě jedno originální dobrodružství se zde nabízí: hotel Hussein. Za prostý dvoulůžkový pokoj s koupelnou a klimatizací dáte jen asi 500 korun. Není divu: bazar neutichá před čtvrtou ranní, krátce poté vás vzbudí muezzinové z mešit pod okny. Spát lze snad mezi šestou a desátou ráno. Nebo když v noci zaprší a lidé se schovají. Odměnou je vyhlídková restaurace na střeše.



KOPTSKÁ ČTVRŤ



Na jihu města se rozkládá historická Káhira, kde hradby římské pevnosti Babylon obepínají její nejstarší část: koptskou. Její krásné kostely a muzeum patří k fascinujícím pamětihodnostem jinak téměř islámského města. Nespatříte zde sice honosné katedrály, ale spíše menší církevní stavby, v nichž se vás zmocní mystické pocity. Vyznavači tzv. koptského křesťanství, jež bylo předchůdcem islámu, tvoří asi 10 procent obyvatelstva. Původně byli Kopty nazýváni potomci starověkých Egypťanů, v prvním století po Kristu se tak začali nazývat egyptští křesťané.