K pramenům Amazonky za zapomenutým krajanem

Dobrodruha a fotografa Vláďu Šimka před časem rozčílilo, že v žádné světové encyklopedii se nehovoří o tom, kdo první zmapoval nejdelší řeku světa. "O Samueli Fritzovi tam není ani slovo. Přitom je tam uvedeno, že Amazonka pramení v jezeře Lauricocha v peruánských Andách. To je přitom Fritzův mylný závěr, ke kterému dospěl před třemi sty lety. Dodnes se však s tímto údajem operuje," říká Šimek, který již několik měsíců pobývá v Peru, aby zde putoval po stopách někdejšího českého misionáře. "Od Karibiku na jih, v nejzapadlejších vesnicích Ekvádoru a Peru Fritze znají a v Čechách? V Trutnově, v místě svého rodiště má ulici, myslíte, že někdo ví, kdo byl Fritz? Ne. Chci ho Čechům přiblížit," tvrdí dobrodruh, jehož životním krédem je: Chci české veřejnosti představovat zapomenuté kouty světa, které jim Fischer nenabídne.

Šimek navštívil vloni Peru s úspěšnou českou expedicí Hatun Mayu 99, která zmapovala nejhořejší tok Amazonky a jako první na světě přesně zaměřila skutečný pramen Amazonky. Letos tyto údaje definitivně potvrdila druhá výprava českých a peruánských vědců.

Šimek se svými kolegy se rozhodli alespoň české veřejnosti osobu pátera Fritze přiblížit. Rodák z Trutnova přišel do jižní Ameriky na konci sedmnáctého století. Po studiích na Univerzitě Karlově a v olomouckém semináři se nechal zapsat jako jeden z prvních misionářů do služeb španělského krále a odjel přes Francii, Karibik, Ekvádor, Brazílii, Kolumbii až do Peru. Svého úkolu se ujal na řece Maraňon, která po soutoku s Ucayali vytváří Amazonku.

Fritz na břehu nejdelší řeky světa založil několik misií. V té době ve stejné oblasti pobýval i druhý krajan Jindřich Václav Richter, kterého však zajali a zabili indiáni. Fritz měl štěstí a umřel až přirozenou smrtí v jednasemdesáti letech. Za svého života se mu podařilo s pouhým úhloměrem jako prvnímu člověku zakreslit Amazonku a určit její prameny. B yl navíc j e dním z prvních Evropanů, který splul celý tok řeky až k ústí do Atlantiku.

"Fritz, původem z Čech jako první zaznamenal prameny Amazonky. A jiní Češi dnes jeho údaj opravují," říká Šimek o svém poslání. Sám dovezl do Amazonie kopii původní Fritzovy mapy, kterou koupil v Paříži. "Našla se ve vesnici Lagunas, kterou Fritz založil, byla odvezena do Paříže a dnes se vrací zpět," dodává Šimek.