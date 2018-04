K nebi za patnáct korun nebo zadarmo. Podzimní rozhlednové tipy

Kráska na vinici

V malebné krajině vinařské oblasti nedaleko Velkých Pavlovic protkané cyklostezkami a málo frekventovanými silničkami byla v květnu 2009 otevřena jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás s poetickým názvem Slunečná.

Vyhlídková věž o výšce 18,6 metru je vybudována z modřínového dřeva a oceli, rozhlížet se můžete z vychýlené plošiny umístěné v 15 metrech, na kterou vystoupáte po 75 schodech.

Spatřit z ní můžete kromě bezpočtu vinic i obce jako Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Rakvice či Zaječí, pohoří Pálava se zříceninou Dívčí Hrady nebo Mušovská jezera.

Občerstvení, suvenýry či místní víno pořídíte v příjemném obchůdku u paty rozhledny, navštívit můžete i slovácký sklípek s nabídkou místních vín.

Přístup: Až k rozhledně přijedete autem po silnici 421 z Velkých Pavlovic do Bořetic (asi v polovině odbočíte doleva a dojedete až na parkoviště u rozhledny).

Otvírací doba: Rozhledna je otevřena non stop a zdarma. Kiosek má otevřeno ve všední dny od 15 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 19 hodin.

GPS souřadnice: 48°54'19.921"N, 16°50'2.901"E

Malá, ale šikovná

Na začátku byl nápad členek stradonického Klubu žen, které v roce 2008 usoudily, že vyvýšenina Na Valech nedaleko Stradonic u Peruce je jako stvořená pro rozhlednu. V červenci 2009 už se stříhala páska a první návštěvníci vyšplhali po osmistupňovém žebříku na jednu z nejmenších domácích rozhleden jménem Stradonka.

Rozhledna Stradonka

Šestimetrová dřevěná vyhlídka stojí na místě keltského opida z 5. století př. n. l. a pohled z plošiny ve výšce 2,35 metrů nabízí panoramata Českého Středohoří jako je Milešovka nebo Lovoš, spatřit můžete také siluetu hradu Házmburk nebo Krušné hory či nedaleké Louny.

Přístup: Ve Stradonicích na návsi necháte auto a od hospody se po žluté značce vydáte kolem hřbitova až k rozhledně.

Otvírací doba: Rozhledna je volně přístupná po celý rok.

GPS souřadnice: 50°22'21.435"N, 13°58'15.05"E

Vysílač v lese

Ocelová rozhledna Lhotka se nachází v lese asi osm kilometrů od Berouna a kromě potěchy turistů slouží také jako vysílač mobilního operátora. Otevřena byla v květnu 2007 a díky výšce 45 metrů s plošinou ve 24 metrech je vidět už zdálky. Vystoupáte-li po 131 schodech, nabídne se vám pohled na Brdy, Křivoklátsko i Český kras, stejně jako města Beroun či Kladno.

Může se hodit Vyhlídkové věže na webu:

rozhledny.wz.cz

www.rozhlednyunas.cz

www.rozhlednovymrajem.cz

Přístup: Z obce Lhotka u Berouna se vydejte po modré značce směrem na Chrustenice. Po 600 metrech odbočte vpravo. K rozhledně je to ještě 300 metrů do kopce po lesní cestě.

Otvírací doba v říjnu: v pátek od 14 do 17 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích od 10 do 17 hodin, s polední pauzou od 12 do 13 hodin. Přes zimu je zavřeno, dále je otevřeno od dubna do října o víkendech a svátcích a o prázdninách denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin.

GPS souřadnice: 49°59'45.490"N, 14°6'26.850"E

Není Ládví jako Ládví

Další štíhlá kovová kráska s vysílačem za kloboukem se tyčí nedaleko staré benešovské výpadovky, kousek od obce Kamenice. Její jméno Ládví připomene obyvatelům hlavního města stejnojmennou stanici metra C, která dostala název podle nevelkého kopce mezi Kobylisy a Ďáblicemi na Praze 8. U jména ale podobnost rozhledny s pražským kopcem končí, místo paneláků tu stojí chatky, místo betonových chodníků se vinou lesní cesty. A je to prima tip na podzimní výlet s rodinou.

Rozhledna otevřená teprve v srpnu 2011 je vysoká 45 metrů a na plošinu ve výšce 25,3 metru se dostanete poté, co vyšlápnete přesně 150 schodů. Rozhlížet se můžete zejména na jih směrem do Posázaví, pohledu na západ brání sousední vrch Vlková.

Přístup: Od staré berounské vede od autobusové zastávky v osadě Ládví směrem na Ládeves až k rozhledně rozbitá silnička, dojít sem můžete také po modré turistické značce.

Otvírací doba v říjnu: otevřeno je každý den od 9 do 18 hodin, vstup zdarma.

GPS souřadnice: 49°53'11''N, 14°36'43''E

Výhled z krabice

Rozhledna Velká Buková

Zajímavá dřevěná rozhledna s kamennou podezdívkou s názvem Velká Buková se tyčí na kraji stejnojmenné vesničky na Křivoklátsku a ač z jejího ochozu nedohlédnete do závratných dálav, poskytuje hezký pohled na křivoklátské lesy a údolí Berounky. Je vysoká 14,2 metrů a schody vedou částečně uvnitř hranatého tubusu a částečně zvenku.

Znavený turista může v pokladně nejen zakoupit turistickou známku, ale také něco na zub či k napití, k dispozici je i WC. Na malé parkoviště se vejde skromný počet aut či motorek, přijedete-li na koni, můžete ho přivázat k úvazišti pro tento účel zde vybudovanému.

Přístup: V Roztokách u Křivoklátu zahnete za mostem nalevo (na hrad se jede napravo), a pak podle značení lesem do kopce po silnici na Velkou Bukovou.



Otvírací doba v říjnu: otevřeno je v sobotu, neděli a ve svátek od 9 do 17 hodin. Vstupné 15 korun. 31. října se zavírá, dále se otevírá až 26.3. - detailně ZDE.

GPS souřadnice: 50°1'56.627"N, 13°50'15.2"E

Zobrazit místo Podzimní rozhlednové tipy na větší mapě