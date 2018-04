K moři pod Ještěd

Místní skutečně doporučují, zavítat pod střechu tohoto vodního království za toho nejhezčího počasí - to proto, že tu spolehlivě bude nejméně lidí, a tak tenhle zvláštní svět budete moci v klidu a skoro sami vychutnat. Plavete jeskyní ve vodě teplé osmadvacet stupňů a kolem vás se to hemží barevnými korálovými rybkami proplouvajícími trsy sasanek. Když vyplavete na denní světlo, čeká vás kaňon horského potoka, kterým padáte do stále hlubších tůní. V další jeskyni vás jemně masírují podvodní gejzíry.

Poté, co se vaše znavené tělo dostatečně pokochá, se můžete pustit do souboje v obrovitými vlnami, které se rozrážejí o útesy, padat vodní tříští vodopádu a potom se snažit po laně přeručkovat přes řeku plnou neviditelných krokodýlů a zažít, co to znamená pravá tropická průtrž mračen, kdy je voda úplně všude kolem. Z tropického deště jen po pár krocích vstoupíte do rozpáleného slunce rovníku, ale hned vedle vás obklopí ledové království, při němž vám budou mrznout prsty u nohou. Po této dobrodružné výpravě přes celý svět nastává ideální chvíle pro velké vodní lůžko, kde vás budou jemně hladit neviditelné ruce japonských masérek, dokud se vaše tělo nedostane až kamsi na okraj království rozkoší. Pak už si jen lehnete pod antické sloupy, dáte si kůži trochu ožehnout poledním sluncem a necháte to všechno doznívat. A to vás přitom ještě to pravé dobrodružství čeká.

Z výšky deseti metrů padáte černočernou tmou, v níž se náhle objeví červený záblesk a vás obklopí mračna. Let temnotou se stále zrychluje a pak se najednou objeví denní světlo, ale to už jste hluboko pod vodou a mrakem bublinek stoupáte k hladině. Jen o chvíli později padáte do tmavého válce, v němž v téměř beztížném stavu létáte vteřiny, které tu mají délku hodin, stále dokola, až jste černou dírou vystřeleni do přehluboké prolákliny a po vyplavání na hladinu se znovu ocitnete v našem světě. Tedy pardon, v babylonském světě. Ten je totiž na břehu trochu jiný než ten svět venku.

Třeba s našimi pozemskými penězi tu mnoho nepořídíte. Všude se tu platí babylonskými čtvrťáky, které vám rozmění poněkud vrtošivé zvláštní bankomaty. A čas, čas je tu také trochu zvláštní. Máte pocit, že jste tu hodinu, ale ony přitom uplynou hodiny tři. Ale nevadí, jídla i pití tu mají dost, a pokud není zrovna deset večer, nikdo vás odsud nebude vykazovat. Jediné, co vás trochu tlačí, je pomyšlení, že i po všech těch dobrodružstvích jste z babylonského světa viděli jen malý kousek. A tak přestože víte, že zpět do vodního ráje už není návratu, vyrazíte ven.

Vaše děti neomylně zamíří na pouť. Mají tu opravdu všechno, co se od pouti čeká. Houpačky, vláčky, ale i horolezeckou stěnu, nebo laser game, členitou místnost, kde se bojuje laserovými pistolemi a zbraněmi. Vydržet se tu dá dalších několik hodin, alespoň co se dětí týče. Hned vedle bazénu je bowling. Na ten se však jen tak nedostanete, především ve večerních hodinách je rezervován, prý až čtrnáct dní dopředu. Ale to už máte všichni zase hlad, vybrat si můžete hned z několika restaurací - od Jizerky za takřka lidové ceny přes Staročeskou a Mexickou až k francouzské s názvem Luxor - tam už se dá v takřka zámeckém prostředí pořádat i rodinná oslava, ovšem za ceny, které vás nezruinují.

Především pro ženskou část výpravy je přichystáno nákupní městečko, několik uliček s malými obchůdky, kde se dá koupit také skoro všechno - od potravin přes oblečení až po elektroniku. Když si program rozhodnete protáhnout až do pozdní noci, můžete se ubytovat v místním hotelu, který údajně patří k nejlepším v Liberci, uložit děti a zajít si do pivního baru nebo na diskotéku nebo do nedalekého kasina. A pokud máte dost peněz, můžete tady v tom babylonském světě pod střechou žít třeba týdny. Takové příklady už tady jsou. "Měli jsme tu jednoho Američana, jenž vlastnil velkoobchod se zeleninou a který si tu udělal kancelář. Potkával jsem ho tady snad měsíc," říká jeden z pracovníků Babylonu.

Tenhle babylonský svět má však pro našince jednu vadu, vše, co nabízí, se nejen téměř nedá stihnout za jediný den, ale není to ani snadné zaplatit. Je to takový ráj pro horních deset tisíc. Ti chudší budou muset přemýšlet a počítat - zatímco o víkendu vyjde návštěva Aquaparku čtyřčlennou rodinku téměř na tisíc korun, večer ve všední den to je necelých šest stovek. A i kdyby mělo zůstat jen u toho vodního ráje, i tak to za to stojí. Kdy jste naposledy plavali jeskyní kolem korálových útesů?



lubos.palata@mfdnes.cz



Může se hodit



JAK SE TAM DOSTAT: Babylon najdete snadno - je prakticky hned vedle dálnice z Prahy do Liberce, a navíc každý místní ho dobře zná. Do Babylonu si můžete zajet i z Krkonoš, z části středisek jezdí do Babylonu speciální autobusy. Ty také rozvážejí dlouho po půlnoci poslední návštěvníky po Liberci a okolí.



KOLIK CO STOJÍ: Jediným problém, s nímž se v Babylonu můžete setkat, je nedostatek peněz. Vstupné do Aquaparku na neomezenou dobu (hodina rozhodně nestačí) stojí od 140 po 240 korun, úplně malé děti mají vstupné zdarma. Za všechny další atrakce - tobogany, gejzíry, saunu, ani horské sluníčko už neplatíte. Na pouti se platí vstupné šedesát korun, vše další je už v ceně, potomky můžete před nákupy odložit i v dětském hradu za deset korun na hodinu. Oběd pořídíte od šedesáti korun, počítat musíte i s pár desítkami korun za parkování v garážích. Čtyřhvězdičkový hotel stojí od 950 po 1150 korun na osobu a noc, ale často mívá plno, proto je lepší si rezervovat pokoj předem.