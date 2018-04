K jižním mořím už s opálením z tuzemska

Radit někomu, kdo se právě chystá na dovolenou k jižním mořím, aby se tam neopaloval, je totéž, jako mu doporučovat, aby se příliš nenamáčel v moři nebo obloukem vyhýbal vůni melounů a ryb. Na bronzové opálení stále slyší více turistů než na varovně vztyčené ukazováky lékařů. Otázka tedy zní: když už se opalovat, jak být ke svému zdraví co nejšetrnější?

Před jižním sluncem se můžete schovávat za kšiltem, tmavými brýlemi a silnou vrstvou opalovacího krému, pokud si však nepřivezete z domova slušný základ, obvykle si vás stejně najde a sežehne doruda. Základem ochrany je mírně opálená pokožka, kterou by si měl člověk pořídit ještě dříve, než nasedne do letadla.

Nejkratší cestou k ochrannému bronzu je solárium. Jeho zastánci doporučují navštívit jej před dovolenou alespoň třikrát, odborníci jsou však vůči tomuto postupu skeptičtější.

"Pokud jste si jisti, že kosmetické studio, které navštívíte, má solárium odpovídající požadovaným normám, pak v zásadě nejsem proti," soudí pražská dermatoložka Dita Voronovová. "Rozumějším řešením však je otužovat pokožku postupně už od jara a po malých dávkách na zdejším slunci."

Dobrý základ z domova rozhodně neznamená, že se Středoevropan před sluncem nemusí chránit vůbec. Chce-li přežít dovolenou v plné svěžesti, měl by se přizpůsobit rytmu života a zvykům domorodců. Ti se například mezi jedenáctou hodinou dopolední a třetí hodinou odpoledne věnují siestě ve stínu. Ve městě, kde se sluneční paprsky lámou a jsou tedy silnější, se jižané zásadně pohybují v dlouhých kalhotách a košilích z lehkých materiálů. Našinci, kteří si mezi návštěvou historických památek nechávají na těle vypálit rudé pruhy šortek a tílek, jsou jim právem k smíchu.

Na rozdíl od domorodců se žádný Evropan neobejde u moře bez opalovacího krému. Měl by volit takový, který by ho chránil nejenom proti UVA záření, ale také proti záření UVB. O něm se sice až donedávna soudilo, že není škodlivé, bohužel opak je pravdou - i ono se podílí na vzniku kožních nádorů.

Aby byl krém účinný, je třeba jej aplikovat nejménně půl hodiny před sluněním, a i když se člověk nekoupe, natírat se každé dvě hodiny - krém totiž stéká s potem. Také odolnost krémů vůči vodě je třeba brát s jistou nadsázkou. Neprohloupí nikdo, kdo krém nanese po každém koupání.