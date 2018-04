K ČEMU JE KARTA MLÁDEŽE.

až šestadvacetiletým může při vytváření a realizaci jejich plánů na prázdniny významně pomoci Karta mládeže EURO 26 fungující ve 30 evropských zemích včetně České republiky. Přibližně pro již čtyři miliony mladých lidí - majitelů této karty - je na jejich evropských cestách kdispozici více než 200 000 slev a výhod. Největší množství slev získá držitel karty ve Španělsku, Anglii, Skotsku, Holandsku, Itálii, Švýcarsku, Polsku, Portugalsku a Belgii, mnoho slev je všaktřeba i na Maltě, Kypru, Slovensku a v České republice. Asi nejvíce mladí lidé ušetří, využijí-li poskytované dopravní slevy. Při cestách vlakem je to např. 20-40 procent ve Španělsku, Irsku, Chorvatsku a Itálii. Také autobusové slevy jsou značné - a to hlavně ve Skotsku, Španělsku a Portugalsku. Další důležitou oblastí jsou výhody kulturní. Karta mládeže umožňuje svým držitelům např. stoprocentní slevu ze vstupného do všech expozic Galerie hl.m. Prahy, výstavní síně Mánes a třeba do pevnosti La Rocca v San Marinu. Karta stojí 200 korun a její platnost je vždy jeden rokod data vystavení. Bližší informace o celoevropském servisu najdete na adrese www.euro26.org, informace v češtině zase získáte na adrese www.km.adam.cz.