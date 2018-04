Jungfraujoch: na vrchol Evropy a zpátky

Chcete se dostat do výšky 3571 metrů nad mořem a trochu se zapotit? Navíc bez rizika, že uklouznete na věčném ledu? Vydejte se na dva dny do švýcarského regionu Jungfrau - splníte si jak výškový limit, tak požadavek bezpečnosti. Do výšky věčného ledu se dostanete za slabé dvě hodinky.