Jungfrau: pod horským majestátem

Zajímavé tipy Snow Tip SKI

Schilthorn:

Na start nejtěžšího amatérského závodu světa Inferno Rennen se každoročně postaví na dva tisíce odvážných. Z vrcholu Schilthornu se pak spustí technicky náročnou tratí s mnoha dlouhými přejezdy a neodpadnou-li dříve, po 16 km přistanou v městečku Lauterbrunnen. Několik prvních kilometrů adrenalinového sjezdu je možné absolvovat po celou sezónu, zbytek trati se upravuje jen pro účely závodu. Männlichen:

Trať Aspen z vrcholového bodu Männlichen do Grindelwaldu je velmi vhodná pro carving. Snow Tip BOARD

snowpark Oberjoch a u-rampa (Schreckfeld) v areálu First

u-rampa u sedačky Kandahar (Schilthorn) Snow Tip APRÉS-SKI

Neopakovatelným zážitkem je výjezd zubačkou z Kleine Scheidegg (2.061 m) na nejvýše položenou železniční stanici Evropy – Jungfraujoch (3.454 m). Vyhlídkový předkrm se podává už během cesty ve skalních "oknech", ale hlavní chod čeká návštěvníky až v sedle: moře alpských obrů a nejdelší ledovec – Aletschgletscher. Snow Tip FAMILY

Sjezdová trať Stepfi z Hohwaldu k hotelu Wetterhorn v areálu First skýtá překrásné výhledy na okolní horské štíty a ledovce.