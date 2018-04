Jubileum skončilo - do Říma se vracejí turisté

Luxusní hotely mají již teď kapacity téměř naplněné na týdny dopředu, a to ještě nepřišel vrchol sezóny. Značkové butiky jako Gucci a Prada dělají velké obchody. Lepší restaurace, které loni zely prázdnotou, se začínají plnit. Před jejich dveřmi se tvoří fronty, dokonce i když prší. "Myslím, že letos bude vynikající rok," pochvaluje si Mario Mariani, který v Římě provozuje již 40 let Ristorante Mario. "Vloni tady sice bylo víc lidí, ale míň peněz," dodává.



Pravda je skutečně taková, že ačkoli vloni přijelo do Říma přes 25 miliónů návštěvníků, obchody příliš dobře nešly, protože věřící se věnovali především svým církevním povinnostem. Poutníci často přijížděli jen nakrátko ve skupinách organizovaných církevními spolky, spali ve školních třídách nebo v církevních zařízeních kolem Říma a obvykle konzumovali typické menu o třech chodech, které je přišlo podstatně levněji než v restauracích.



Mnoho věřících také přijíždělo z okolí Říma do města jen na jeden den, a to aby se v některém chrámu vyznali ze svých hříchů a účastnili se modliteb. Pak zase z metropole odjížděli, aniž se třeba prošli po římských obchodech. Ve stejné době, kdy se Svatou bránou otevřenou k jubileu ve zdi svatopetrské baziliky draly zástupy věřících, proslulé římské památky zely obvykle prázdnotou. "Nemohu sice říct, že to byl špatný rok, ale tržby zůstaly daleko za očekáváním," říká Nicola Rex, ředitel pětihvězdičkového hotelu Hassler, který stojí nedaleko obdivovaných Španělských schodů v centru Říma.



Řada stálých hostů, kteří se do tohoto hotelu vracejí, už v roce 1999 upozornila vedení Hasslera, že rok 2000 vynechají - z obav před masami lidí, které se do města měly přihrnout, dodává Rex. Teď je to ale jiné. Obsazenost hotelu se vrátila na původní úroveň a je dokonce vyšší, než bylo pro toto období obvyklé v předcházejících letech. Například na minulý víkend bylo zamluveno 97 pokojů z celkových sto, jež Hassler hostům nabízí. A to i přesto, že ceny začínají na úrovni těsně pod 900.000 lirami, tedy kolem 18.000 korun.



"Vloni přijížděli do Říma věřící. Kolem obchodů jen prošli, když mířili do kostela. Teď je to jiné, vrátila se atmosféra dovolených, takže se v obchodech, jako je tento, zase utrácí," konstatuje prodavač Domenico Pipino z butiku DKNY. Podle Pipina to vypadá, jakoby zahraniční turisté - zejména ze Spojených států - znovuobjevili Řím, který prošel díky přípravám na Svatý rok omlazující kúrou. Ta vyhladila na tváři

notoricky známých památek jako fontána di Trevi či bazilika svatého Petra vrásky, jež na nich zanechal čas.



Některé turisty nyní také potěšilo, že na mnoha turisticky atraktivních místech hlídkují policisté jako jasný důkaz toho, že římské úřady to s bojem proti kapsářům myslí vážně. Římská radnice očekává letos pětiprocentní nárůst zahraničních turistů, kteří zavítají do Říma a jeho okolí - především Američany, Brity, Španěly a Francouze. Už během prvního čtvrtletí letošního roku vzrostl ale počet hostů ubytovaných v římských hotelech o sedm procent ve srovnání s loňským rokem.



Hodně zahraničních návštěvníků Říma také těží z příznivých směnných kursů, které zvýhodňují nákup italského zboží, například kožených výrobků, módních doplňků a oblečení. "V Japonsku by to stálo dvakrát víc," říká japonská turistka, která si právě v obchodě Prada pořídila dvě značkové kožené peněženky. Ty ji přišly na 700.000 lir, což je necelých 14.000 korun.