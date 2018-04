Jste nudista, naturista, textilák, nebo čumil?

Nudisté, naturisté, exhibicionisté, čumilové a vůbec "úchyláci"

Máte pocit, že vám výše uvedené pojmy splývají?

Nudista je člověk, který se nahý cítí dobře. Naturista se tak navíc cítí dobře uprostřed přírody, ať už v lese, na louce, u zatopeného lomu anebo třeba na mořské pláži. Žádný z nich přitom rozhodně neusiluje o to, aby ho nahého někdo pozoroval, nebo dokonce snad fotografoval.

Exhibicionista naopak pozornost okolí přímo vyžaduje a pokud se mu jí dostane, naplní jej uspokojením mnohdy až sexuálním. Je zřejmé, že nudistu ani naturistu nelze považovat za exhibicionistu, a naopak.

Čumil, jak už samo označení napovídá, nachází uspokojení v pozorování ("očumování") nahých lidí, obvykle (i když ne nutně) opačného pohlaví, což mu, podobně jako exhibicionistovi, může mnohdy přinášet až sexuální uspokojení.

CO SE STALO V TEXASU 2.května 2004 se na jezeře Travis v Texasu převrhla loď s 60 pasažéry poté, co se cestující všichni najednou seběhli podívat na jeden bok lodi na nudisty. Právě totiž míjeli jedinou veřejnou nudistickou pláž v Texasu poblíž letoviska Hippie Hollow. Dva cestující utrpěli při nehodě zraněni.

Na první pohled by se mohlo jako paradoxní jevit tvrzení, že mezi naturisty je jen velmi málo čumilů. To je však dáno jednak tím, že čumil je jen velmi zřídka zároveň exhibicionistou, přičemž jeho počínání nutně budí pozornost, a jednak tím, že je obvykle skutečnými naturisty rychle a velmi rázně vykázán do patřičných mezí.

Nesrovnatelně větší výskyt čumilů je pak v řadách "textiláků", tedy milovníků mokrého oděvu, kteří, ač mnohdy navenek naturisty odsuzují, nevynechají jedinou příležitost se na ně podívat. To pak může skončit až potopením lodi podobně, jako tomu bylo 2.5.2004 v americkém Texasu...

Netečnost, tolerance, či opovržení?

V Česku je všeobecná tolerance vůči nahotě poměrně velká; mezi čtenáři iDnes pak podle loňské ankety zcela bezprecedentní. U anketní otázky "Souhlasili byste s možností pobytu bez plavek na všech veřejných plážích a v bazénech?" projevilo svůj tolerantní postoj přes 79% ze 733 hlasujících čtenářů, přičemž jen necelých 11% bylo jednoznačně proti. Anketu si můžete prohlédnout ZDE .

Najdou se tedy i tací, kteří nahotu z rozličných důvodů tolerovat odmítají. Těch však, naštěstí, není mnoho, i když mnohdy bývají nejvíce slyšet.

Mnohem více je těch, kteří si vytvořili jakýsi dvojí metr a pod vlivem fešáků a krásek z různých reklam, či soutěží jsou ochotni denně shlédnout desítky vyobrazení zcela nahých těl v médiích všeho druhu, avšak běda, pokud by byli konfrontováni s nahotou živého člověka. To by měli v mžiku připraveno na adresu dotyčného jedince množství odměřených pohledů a nelichotivých pojmenování.

Největší skupinu tvoří lidé, kterým (cizí) nahota nevadí, bez problémů ji tolerují, ale sami by se nazí před jinými lidmi většinou z různých důvodů styděli.

Naturismem ku zdraví

Otázka vlivu na zdraví člověka je v souvislosti s naturismem velmi oblíbená. Ale stejně jako u mnoha jiných otázek ani zde není odpověď černobílá. Zcela nepopiratelnou předností naturismu je to, že odpadá nutnost nošení mokrých plavek, což výrazně snižuje riziko prochladnutí, u žen často spojené se záněty vaječníků a jinými potížemi. U mužů pak naturismus jednoznačně přispívá ke zvýšení plodnosti, protože absence těsných kalhot (ne nutně jen plavek) snižuje jak tlak na pohlavní orgány, tak i jejich teplotu.

Reportáž z naturistického kempu Koversada v Chorvatsku si přečtěte ZDE

Na druhou stranu je samozřejmě třeba dbát zvýšené opatrnosti při opalování, protože partie, které ani u nejzapřísáhlejších naturistů nejsou slunečním paprskům vystaveny stejně často jako jiné části těla, jsou mnohem náchylnější na spálení a tudíž je nutné je před nimi chránit.

Kromě zdraví fyzického má naturismus vliv i na zdraví psychické. Pokud totiž naturisté (zejména naturistky) překonají stále ještě vžité dogma o nepatřičnosti nahoty před cizími lidmi, odměnou je jim kromě množství fyzicky příjemných pocitů způsobených těsnějším sepětím s prostředím také psychické uvolnění a snížení stresové zátěže- nemusí se totiž starat o množství malicherností, jako jsou třeba neustálé obavy o perfektní oblečení, hledání vhodného způsobu či místa na převlečení, apod. Lapidárně řečeno, naturisté nehledají problémy tam, kde nejsou.

Naturismus a děti

Pokud existuje skupina lidí, pro kterou je naturismus opravdu přirozený, pak jsou to právě děti bez ohledu na to, zda jejich rodiče patří mezi vyznavače tohoto stylu, či nikoli. Právě děti totiž nejsou zatíženy předsudky ani paranoiemi dospělých a mohou se tak chovat zcela přirozeně a bez zábran si užívat krásných slunečných dnů.

Naturistické lokality

V současnosti lze v České republice nalézt přibližně 100 lokalit, kde je možné koupání bez plavek. Existuje zde dokonce i několik naturistických kempů a několik dalších má naturistickou alespoň část. Některé lokality sice zanikají, resp. přestávají být naturistické, ale nové přibývají. Vše záleží na jejich majiteli, resp. provozovateli. Některé jsou spravovány přímo sdruženími místních naturistů a to má na dané lokality jednoznačně pozitivní vliv.

Např. velmi vydařený nuda běh, pořádaný na písáku Oplatil u Hradce Králové před pár týdny byl následován minulý víkend Naturistickou olympiádou na Borské přehradě u Plzně a poslední předprázdninovou Naturistickou párty v libereckém Aquaparku Babylon. Rodiny pražských naturistů se můžou zúčastnit naturistické oslavy dne dětí dnes od 19:30 v Sokole na Královských Vinohradech. Více informací pak mohou případní zájemci nalézt na www.naturista.cz.

