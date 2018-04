Jste mladí? Pak hurá levně do světa!

Slevové karty

Poměrně výrazné slevy je dnes možné pořídit se slevovými kartami. U nás se v současnosti používají tři základní.

Zřejmě nejrozšířenější slevová karta pro studenty je ISIC, kterou si můžete - pokud jste studenty - pořídit v kterékoli pobočce GTS za 250 korun. Karty EURO 26 a GO 25 si můžete pořídit mimo jiné v kterémkoli studentském informačním centru a poskytují řadu zajímavých slev jak na dopravu, tak na ostatní aktivity spojené s cestováním.

"O slevových kartách dnes již ví skoro každý student. Některé vysoké školy jim kartu ISIC vydávají zdarma místo univerzitních kartiček," říká Petr Heinzl z informačního centra pro mládež při organizaci YMCA.

Výrazné slevy na dopravu čekají studenty i ve vlacích, autobusech nebo na palubách letadel.

Slevy ve vlaku

Vlaky Českých drah nabízejí pro studenty takzvaný Junior pas. Ten je možné pořídit pro držitele karty ISIC za sto korun a pro ty, kteří ji nevlastní a je jim 15 až 26 let, za 700 korun. Tento doklad platí rok a jeho držitel má nárok na 30% slevu ze zákaznického jízdného při cestování druhou třídou po území České republiky. Zajímavou slevu nabízí i skupinám, v nichž je minimálně šest lidí ve věku 15 až 26 let.

V oblasti mezinárodních slev mají České dráhy mnoho nabídek. Speciálně pro mladé lidi je určena nabídka Wasteels 26/BIJ, která platí pro cestování do vybraných evropských zemí.

Nejezděte sami, ušetříte!

V poslední době se do centra zájmu mladých dostalo Centrum pro spolujízdu. To nabízí zprostředkování spolujízdy s některým z řidičů, kteří cestují po Evropě a hledají někoho, kdo by se s nimi podílel na nákladech na cestování. Tímto způsobem se dají ušetřit oproti vlaku nebo autobusu řádově stovky korun.

Slevy v autobuse

Se zajímavými nabídkami na cestování po Evropě přichází i řada autobusových společností.

"Na cestu do Londýna nabízí společnost Capital Expres třísetkorunovou slevu pro lidi do 26 let. S velkou slevou můžete cestovat i s Kings cord expressem. Pokud zakoupíte jízdenku prvních sedm dní v měsíci, tak můžete do Londýna cestovat o šest set korun laciněji. Společnost Eurolines nabízí mladým lidem desetiprocentní slevu z ceny jízdenky," říká o slevách pro studenty Jiřina Zemanová, referentka Čebusu.

Levně letadlem

Pozadu se slevami nezůstávají ani České aerolinie. "Výše slev pro mládé lidi do 25 let se liší podle zvoleného letu a rozdíl zlevněné letenky oproti normální lze zjistit na naší internetové stránce," říká mluvčí Českých aerolinií Dan Plovajko.

"Dnes je nejvýhodnější pořídit si jízdenku nebo letenku přes společnost GTS nebo přes Student Agency. Takto se dají ušetřit stovky korun," říká Petr Heinzl z Ymcateamu.

Využít se dá i slev dalších leteckých společností, které operují z pražské Ruzyně a nabízejí letenky často za velmi nízké ceny. Mezi nejznámější patří britská EasyJet, německá German Wings, slovenská SkyEurope, švédská SAS Snowflake nebo irská Ryanair. Od pondělí 23. června navíc přibude italská Volare Airlines (ta bude létat 4x týdně z Prahy do Benátek).

Tipy na levné cestování SPOLUJÍZDA:

Zaregistrujete se na internetové stránce nebo si zavoláte přímo do Centra pro spolujízdu, nadiktujete, kdy a kam byste rádi odcestovali, kolik vás je, svou adresu a telefonní číslo a pak už jen čekáte, jestli někdo pojede vaším směrem. Takhle jednoduše funguje spolujízda. Mnoho řidičů cestuje po Evropě a přijde jim vhod, když se s nimi někdo podílí na cestovních nákladech. Právě ti jsou zaregistrováni u Centra pro spolujízdu a čekají, kdo bude chtít svézt jejich směrem. Spolujezdec se na cestě podílí tak, že řidiči platí přímo ve voze podíl na benzin a agentuře zaplatí zprostředkovatelský poplatek. Podíl na benzin je jedna koruna za osobu a kilometr při cestě do zahraničí a při cestování po České a Slovenské republice je to šedesát haléřů. Zprostředkovatelský poplatek se liší podle vzdálenosti, maximální výše je 350 korun. Jízda do evropských metropolí tak vyjde řádově o stokoruny laciněji než vlakem nebo autobusem. UŽITEČNÉ KONTAKTY:

www.spolujizda.cz - Centrum pro spolujízdu

www.student.finance.cz - zajímavé tipy na studentské slevy

www.gtsint.cz - mezinárodní studentská agentura GTS

www.studentagency.cz - agentura Student agency, která zajišťuje brigády i v cizině LEVNÉ LETENKY:

www.volareweb.com

www.easyjet.com

www.ryanair.com

www.germanwings.com

www.dust.cz

www.gtsint.cz

www.italieonline.cz

www.letenky.cz

Na letenkách se dá ušetřit i několik tisíc korun, je ale nutné je rezervovat velmi brzy a zaplatit hned po objednání. Přečtěte si článek Superlevné letenky? Několik měsíců předem!