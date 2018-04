Jsou zakázané, nebezpečné a moderní. Extrémní sporty v Krkonoších

Jak vlastně jízda na snowboardu nebo lyžích s padákem na zádech vypadá? Jezdec startuje na vrcholu kopce a chytá vhodné poryvy větru. Místy jede po sněhu či skále, místy se nadnáší a skáče.

"Při správném směru větru se projedete po hřebeni pět kilometrů tam, pět zpátky třeba za pět minut. Sjedete si kus svahu v prašanu, vytáhnete se nahoru do kopce a odfičíte o kus dál," popisuje zážitky jeden se snowkiterů s přezdívkou Skleenik na webových stránkách www.mushow.cz.

"Je to nebezpečné. Mohou se snadno zranit," varuje Miloš Růžička z Krkonošského národního parku. Podle něj se mnoho těchto milovníků adrenalinu koncentruje kolem Luční boudy.

"Je pravda, že se tu občas snowkiting jezdí. Když je hezké počasí, sjíždějí se tu jezdci z Čech i ciziny. Turisté se nás tu často ptají, o co se jedná. My to ale rozhodně neorganizujeme," říká recepční boudy.

Příroda Krkonoš trpí, tvrdí ochranáři

Ochranáře parku trápí škody na přírodě. "Způsobují je nejen vyzvanači snowkitingu, ale také ti, co jezdí lavinovými svahy hor či volným terénem," uvádí Růžička.

Ve vzácných oblastech Krkonoš jsou velmi citlivé ekosystémy, a ty trpí. "Na jaře pak na svazích oblíbených mezi těmito adrenalinovými jezdci nacházíme poničené kleče nebo stromky," zmínil ochranář.

Další škody mohou napáchat záchranáři, kteří jdou pomáhat zraněným milovníkům adrenalinu. "Jejich oblíbené trasy někdy vedou nepřístupným terénem a známe z minulosti případy, kdy záchranný tým musel posekat kosodřeviny, aby se k pacientovi dostal," popsal Růžička.

Fantazie adrenalinových nadšenců nezná mezí. Když napadne víc sněhu, neváhají ke svým kouskům využít i krkonošské lanovky.

Třeba sedačky lanové dráhy na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou se při nájezdu do závěrečné rovinatější části trasy přibližují při větších závějích tak blízko k zemi, že snowboardisté se sníženým pudem sebezáchovy nedokáží odolat, zvednou bezpečnostní rám a vrhají se dolů.

"Sám jsem při tom nikoho nepřistihl, ale vyloučit to nemohu," říká ředitel provozní společnosti Ski Pec František Vambera. Adrenalinoví skokani z lanovky se nevystavují jen riziku sankcí za porušení přepravních podmínek, které otevírání bezpečnostních zábran během jízdy výslovně zakazují, ale riskují i vážné úrazy.