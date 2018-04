Jsou lanovky na horách bezpečné?

Pády z lanovek v lyžařských areálech nejsou výjimečné. Většinou ale ze sedačky lidé sklouznou v malé výšce, když nastupují a vystupují, takže se nezraní. V poslední době došlo v Krkonoších ke dvěma vážným případům. Ve vítkovickém areálu Aldrov spadly dvě děti z výšky asi pět a půl metru a zranily se. Na Černé hoře musel po pádu z lanovky dopravit vrtulník osmiletou dívku s vážným zraněním břicha do nemocnice.

Jsou lanovky bezpečné?

Ano, pokud všichni respektují pravidla. Děti by například měly sedět na krajích sedačky a pokud jsou menší než 125 centimetrů, mohou jezdit jen v doprovodu dospělého.

Obsluha lanovky zase má sledovat, zda lyžař pořádně sedí a zda si dal dolů jistící zábranu. "Podobné pády se většinou přihodí neposedným dětem," uvedl předseda republikového svazu provozovatelů lanovek a vleků Jiří Bělunek. Proto je podle něj třeba děti na sedačce hlídat. Bezpečnostní zábrany na lanovkách bývají navržené pro normálního člověka a malé dítě pod nimi může propadnout.

Pokud se stane to, co ve Vítkovicích, že dítě špatně dosedne na sedačku, neměli by se podle lanovkářů rodiče snažit je udržet za každou cenu. "Stalo se mi něco podobného. Když jsem si uvědomil, že lanovka stoupá do výšky, raději jsem hned na počátku dítě ještě z malé výšky pustil do sněhu," líčil zkušený lyžař a zástupce náčelníka Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

"To, co se stalo ve Vítkovicích, byla asi neopatrnost. Za to nikdo nemůže," říká Renata Žalská z lyžařském areálu Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou. "Spíše bych řekla, že to tatínek nezvládl. Z vlastní zkušenosti vím, že otcové jsou benevolentní. Maminky naopak - mají o děti velký strach a hned na lanovce zavírají bránu."

Podobné neštěstí v Rokytnici nezažili. Nezkušení lyžaři a děti tu občas padají při nástupu na lanovku. "To je ale pád z jednoho metru. I když se to přihodí malému dítěti, nic se mu nestane," uvedla Žalská. "Ale často se stává, že mladí lidé otevírají bránu sedačky třeba dva sloupy před dojezdem. Otevírat by se přitom měla nejdříve nad sítí. Při rychlém otevření brány navíc může lanovka cuknout a může se stát, že někdo vypadne," varovala.

Nepozornost obsluhy a neukázněnost

Něco špatného se v českých lyžařských areálech děje, myslí si v souvislosti s neštěstím ve Vítkovicích Pavel Bažant z firmy Ski Bižu, která provozuje třeba lanovku na Tanvaldském Špičáku. "Patnáct let se na českých lanovkách nic takového nestalo a letos je to už třetí případ. Proto si myslím, že tu něco není v pořádku," tvrdí.

Na neštěstí ve Vítkovicích se Pavel Bažant dívá ze dvou úhlů. Podle něj mohla v tomto případě sehrát roli nepozornost obsluhy. "Jestli jde na lanovku otec se dvěma malými dětmi, měla obsluha předvídat a například rychlost lanovky zpomalit, aby vytvořila víc času pro snadné nastoupení do lanovky," míní Bažant. "Druhá věc je neukázněná mládež. Od kolegů z jiných areálů vím, že se množí případy snowboardistů, kteří z lanovky vyskakují."