Jsme Vesnicí roku, radují se Sloupští

Pak už se radostná zpráva nesla dědinou ležící v Moravském krasu jak z obecního rozhlasu, tak od úst k ústům. Do daleka zněly zvony na kostelní věži. "Vyzváněl jsem všemi zvony na počest všech místních lidí, žijících i zemřelých, na počest Panny Marie Bolestné i na počest celé obce. Lidé stáli venku na návsi a společně jsme to prožívali," přibližuje první okamžiky v obci zdejší farář František Kozár a dodává: "Starosta je věřící člověk. Z fary jsme šli nejdřív do kostela, poklekli jsme před oltář a poděkovali Bolestné Panně Marii sloupské za to vyznamenání. Je to pro nás nesmírná čest."

Sám po celou dobu ve skrytu srdce doufal, že Sloup ocenění získá. Už kvůli zdejšímu monumentálnímu pozdně baroknímu poutnímu kostelu si to podle faráře Kozára zaslouží. Přesto, když na ocenění pomyslí, má farář slzy dojetí v očích. Hodnotící komise totiž vyzdvihla i jeho práci a ocenila rozvíjející se tradice poutního místa. Radost z Kozára přímo vyzařuje. Sám prý nejvíce v prvních chvílích vzpomínal na větší i menší mše svaté a poutě, které ve Sloupu prožil od dětství až podnes. Do Sloupu podle něj totiž věřící po staletí nosí bolesti těla i ducha a čerpají tam duchovní osvěžení. "O naší největší pouti na Květný pátek připutovalo do Sloupu patnáct až osmnáct tisíc poutníků, rok od roku jich přichází více," říká s pýchou farář.

Po klekání starosta o úspěchu znovu hlásil v rozhlase a pozval lidi na veselici do vinárny. Oslavovalo se na účet obce. "Byl to šok, vůbec jsme si netroufali na takový úspěch pomyslet. Shodou okolností jsme měli zrovna zasedání rady a zastupitelstva, tak jsme vyřešili nejnutnější a přesunuli jsme se do vinárny. Pozvali jsme lidi, gratulovali nám, někteří přišli i s kytičkou," dodal místostarosta Pavel Hasoň. Lidé však večer spěchali i k obrazovkám, protože chtěli vědět, co se o nich bude říkat v televizních zprávách. "Bylo to jen v šest hodin, do hlavních zpráv to nedali," posteskla si prodavačka v místních potravinách. "Já jsem o tom už četla i dnes v novinách," přidala se jedenašedesátiletá Marie Havelková.

Tím však oslavy ve Sloupu nekončí. Na dnešek se starosta chystá mezi školáky základní školy, kde jim úspěch připomene ještě jednou v relaci školního rozhlasu. "Chceme, aby si to děti ještě jednou uvědomily a zažily pocit, že jsou součástí obce," říká ředitel základní školy Bohumil Hlaváček. Je hrdý i na svou práci, protože za ním chodí žáci i studenti a ukazují mu noviny, z nichž citují, že svůj podíl na ocenění má i škola. Oficiální oslavy vypuknou koncem listopadu, kdy se do Sloupu sjedou starostové ostatních hodnocených obcí a budou zde slavnostně předány stuhy. "Už jsme se domluvili, že bude i slavnostní děkovná bohoslužba," dodává farář. Škola zase nachystá kulturní program. Ostatní místní si uklidí před svými domky.