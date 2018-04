Josefínské slavnosti vám předvedou, jak vypadal Terezín za Josefa II.

Jak se žilo v Terezíně, dokud sloužil jako vojenská pevnost, uvidíte na Josefínských slavnostech. Ty první se pořádaly již v roce 1999. Už o rok později však město slavilo 220. výročí založení a chtělo návštěvníkům předvést víc než jen malé ukázky historických bojů v různých částech pevnosti.

Slavnosti, které smetla povodeň

S historií města a pevnosti Terezín od jeho výstavby až po období první světové války vás seznámí nové muzeum.

Na Josefínských slavnostech se tak objevil slavnostní průvod s císařovnou Marií Terezií, program připomněl historii města i větší bojové ukázky. Vše šlo hladce až do srpna 2002, kdy Terezín zaplavila velká voda a nejenže překazila veškeré plány na konání slavností, ale napáchala množství škod v pevnostních stavbách i v podzemních chodbách.

Podle rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré, i povodeň městu v něčem prospěla. Ze zarostlých a téměř zapomenutých pevnostních příkopů zmizely náletové dřeviny, nánosy bahna i provizorní zahrádkářské kolonie a po dlouhých letech se tak otevřel pohled na impozantní pevnostní systém v celé jeho kráse. Nyní můžete obdivovat jak pevnostní a další historické stavby, tak fragmenty temné válečné doby, kdy se Terezín proměnil v židovské ghetto.

Boje, vojenské tábory i prohlídky podzemí

Atraktivní součástí Josefínských slavností jsou vojenské přehlídky a ukázky bojů z dob Josefa II.

K pořádání Josefínských slavností se Terezín vrátil o dva roky později. V roce 2005 se slavilo výročí 225 let od položení základního kamene pevnosti a během následujících let program získal pevný řád. Pokud jste byli svědky prvních pokusů a přijedete do Terezína v sobotu 10. října, sami uvidíte, kolik věcí se změnilo. Ve vyčištěných a upravených pevnostních valech i příkopech čeká řada atrakcí a ukázky historických řemesel, ve vojenském táboře si podrobně prohlédnete výstroj i výzbroj tehdejších armád.

Na Josefínských slavnostech uvidíte desítky vojáků v dobových uniformách.

Atraktivní součástí oslav jsou zejména vojenské přehlídky, komentované prohlídky tajemného podzemí a dalších částí pevnosti včetně jinak nepřístupných míst, a samozřejmě ukázky bojů z dob Josefa II. Pořádají se několikrát denně a dokonce i v noci, každá je jinak tematicky zaměřená a účastní se jich desítky vojáků v dobových uniformách. Vy můžete sledovat válečnou vřavu z korun pevnostních valů – pohodlně, z nadhledu a z bezpečné vzdálenosti. Při Josefínských slavnostech se zkrátka přenesete do časů, kdy byla pevnost ještě nová a mladá a možná potkáte i samotná veličenstva: císařovnu Marii Terezii, císaře Josefa II. i jejich protivníka, pruského císaře Fridricha II.

Kam zajít?

Z muzea vede vstup do atraktivního pevnostního podzemí.

Letošní novinkou je informační centrum a návštěvnické centrum s expozicí, věnovanou historii města. Najdete je v objektu Retranchementu 5 poblíž Smetanových sadů, odtud se také můžete vydat na procházku po hradbách anebo do podzemí. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10.00 do 16.00 hodin. Vstupné do muzea nebo do podzemí stojí 80 Kč, společná vstupenka pak 120 Kč. Děti, studenti a senioři zaplatí 50 (75) Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 220 (300) Kč.

Při toulkách městem určitě objevíte kostel Vzkříšení Páně na hlavním náměstí. Období německé okupace, kdy se Terezín stal pro Židy z celé Evropy přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů, připomíná několik míst. K návštěvě zve Muzeum ghetta v bývalé terezínské škole, Magdeburská kasárna, židovský hřbitov či Malá pevnost, která v letech 1940–1945 sloužila jako věznice pražského gestapa, vesměs expozice Památníku Terezín.