Jordánský Džaraš: Pompeje Východu

21:34 , aktualizováno 21:34

Šplhám nahoru, jeden velký schod následuje za druhým. Prý to stojí za to, říkali, a tak se škrábu do poslední řady tohoto ohromného amfiteátru. Nahoře usedám na kamennou lavici pro návštěvníky a čekám, jaké představení si pro nás připravil náš průvodce Ajad Ajad.