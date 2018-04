Jméno, na které narazíte

Při cestách po Vietnamu na jméno Ho Či Min narazíte téměř všude: jmenují se po něm ulice,náměstí, instituce,a dokonce největší město, které předtím neslo název Saigon. Není totiž na světě známějšího Vietnamce, než byl právě Ho. Kdo ovšem byl tento muž, který zásadně změnil nejenom dějiny své země, ale ovlivnil svou činností - především v souvislosti s válkou se Spojenými státy - celý svět? Když budete s Vietnamci hovořit o Ho Či Minovi, tak se většinou setkáte s jeho poměrně vlídným hodnocením. Není ovšem pravda, že by toto téma při vaší návštěvě někdo preferoval. Především mladí lidé se raději budou bavit o tom, kolik vyděláváte, zda používáte internet, nebo jaké jsou podmínky pro podnikání v České republice. Starší obyvatelé zase bývalého vůdce nazývají důvěrně strýček Ho (vietnamsky Bac Ho) protože jej považují kvůli jeho boji za nezávislost za otce národa. Ho byl ostatně od roku 1946 až do své smrti (1969) prezidentem státu. Ho Či Min byl ovšem autoritativní vůdce, navíc velmi ovlivněný marxismem a leninismem. Své záměry prosazoval tvrdě a zemi přivedl do stavu, který se nedá nazvat utěšeným. A to je na Vietnamu znát dodnes. Po Ho Či Minovi však najdete v zemi i daleko zajímavější "stopy". Nebyl sice ženatý,ale říká se,že zanechal mnoho potomků. Jedním z nich má být například současný předseda vietnamského parlamentu.