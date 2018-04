Jižním Středohořím autem nebo na kole

Východiskem výletu je kruhový objezd u restaurace Beseda v Lovosicích.Vydáte se po staré silnici na Velemín kolem malé kaple Panny Marie Einsiedelské. Stavba připomíná lovosickou bitvu z průběhu Sedmileté války. Projedete Velemínem do Milešova. Nápadný, nedávno opravený zámek na čedičové skále je nepřístupný a slouží jako domov důchodců. Pouze při mši svaté je možno nahlédnout do barokního kostela svatého Antonína Paduánského. Je v něm pohřben jeden z majitelů Milešova, Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, který kdysi hájil Vídeň při vpádu Turků do Evropy. Byl to vnuk Václava Kaplíře, popraveného na Staroměstském náměstí v Praze roku 1621 po bitvě na Bílé hoře.

Pokračujte dál směrem na Třebenice, povede vás červená značka kolem hřbitova, kde začne stoupání až na vrcholovou pláň. Zde u sochy světce zanecháte auto a po modré se vydáte až na vrchol Ostrého (552 metrů nad mořem), kde najdete malou hradní zříceninu a nabídne se vám daleký rozhled nejen na mohutnou Milešovku, ale až k Ronovu, Řípu a Hazmburku. I tento hrad kdysi patřil Kaplířům.

Sestoupíte stejnou cestou k silnici a dále projedete pěti malými osadami od Kocourova po Lhotu, při cestě budete mít stále výhled do kraje. Ve Lhotě u kaple na návsi opět zaparkujte a po červené vyražte na výstup na mohutnou a strmou Lipskou horu (688 metrů nad mořem). V dolní části vás povede červená, vlastní vrchol zdoláte přímým výstupem po neznačené pěšině. Od vrcholové znělcové skály je opět daleký výhled, můžete se zapsat i do vrcholové knihy. Také si zkuste, jak některé znělcové desky jasně zvoní.

Pod Hradišťany, což je druhý nejvyšší vrchol Středohoří (752 metrů nad mořem), jsou to ze Lhoty necelé tři kilometry. U bývalé hájovny Baková můžete nechat auto a po široké lesní cestě a červené značce pozvolna vystoupáte až na vrcholovou louku. Ta má rozlohu asi čtyři hektary a z časů, kdy zde bývalo keltské hradiště, je ohrazena kamenným valem. Také tu rostou vstavače a upolíny, ale nevhodným obděláváním byla tato botanická lokalita poničena.

Dolů se vrátíte stejnou cestou. Cyklisté ocení pěkný sjezd. Z Lipské hory totiž vede horší cesta, je úzká, klikatá a pokrývají ji velké kameny. Posledním výhledovým místem je čedičový suk Hrádek - Oltářík se stejnojmennou zříceninou. Až do výše 565 metrů nad mořem vás dovede modré značení. Znovu se ukážou známé kopce na blízkém i dalekém obzoru. P řes osadu Děkovka se dostanete na hlavní silnici Lovosice - Most, kterou použijete pro návrat buď ve směru do Lovosic či na Bílinu a Most. Výlet měří asi pětatřicet kilometrů autem a dvanáct kilometrů pěšky, nebo sedmačtyřicet na kole. Navrhovaná trasa je zajímavá zejména v podzimním čase, kdy se celé Středohoří zbarví do červena a do žluta, či na jaře, kdy se kraj naopak zazelená a rozkvete zajímavá květena. V oblasti je několik hostinců, kde je možné se občerstvit. K orientaci vám nejlépe poslouží mapa KČT České středohoří západ v měřítku 1: 50 000.