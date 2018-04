Jižní Sardinie, smaragdová chuť Středomoří

Maximální snahu o komunikaci s námi přes naši neznalost italštiny ovšem korunoval kuchař útulné restaurace nedaleko útesu známého pod názvem Cukrová homole.

Poté, co servírka jevila známky zoufalství, když jsme se jí pokoušeli vysvětlit, že bychom si dali "hromadu nějakého pořádného jídla", zachránil kuchař situaci tím, že nás vtáhl do své malé kuchyně. Ukazoval nám, co nám může nabídnout – tu mraženou chobotnici, různé druhy ryb, pak zase ingredience na salát, různé druhy těstovin. Hotová estráda, opravdu jsem se bavil.

Čekání na hotové jídlo bylo ovšem velice napínavé. Zklamáni jsme nakonec nebyli. Špagety s mušlemi, chobotnicový salát na jedničku a muréna navrch stály za to.