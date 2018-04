Jižní pražská „houpačka” pro nadšené bikery

TIP MF DNES Kdo si to chce ještě trochu ochutit, může začít už na náměstí v Komořanech (mezi Modřany a Zbraslaví) technickým výjezdem po žluté turistické značce na polní letiště Točná. Odtud přes pole do stejnojmenné vesnice. Na konci vesnice odbočuje zelená doprava z asfaltky do lesa a přichází první dlouhý bikový sjezd po kamenité cestě do Břežanského údolí. Na silnici se dáme doprava, po pár stech metrech ji překřížíme ostře doleva, přejedeme mostek přes Břežanský potok, kde se napojíme na modrou u Hálkova pomníku.