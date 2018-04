Jižní Laos, malý cestovatelský ráj

Může se hodit



Jak se tam dostat

Hlavním výchozím místem je město Savannakhet. Příjemné velké město na březích Mekongu s množstvím francouzských koloniálních domů, dobře dopravně dostupné.

Cesta do Savannakhetu

Po zemi: Savannakhet je na hlavní trase mezi hlavním městem Vientianne a Pakse. Autobusy po této trase jezdí velmi často, cesta trvá kolem šesti hodin z Vientianne. Autobusy jsou v Laosu celkově velmi levné.

Letecky: Spojení z Evropy do Laosu je poměrně drahé, vyplatí se letět do thajského Bangkoku a pak pokračovat buď po zemi do Laosu vlakem či autobusem nebo letecky blíže k hranicím s nízkonákladovými společnostmi Nok Air či Air Asia. Letenky do Bangkoku z Prahy stojí většinou kolem dvaceti tisíc, při odletech z Mnichova či Vídně se v akcích dají pořídit často i pod 15 tisíc korun. Savannakhet a výlety do okolí

Město je příjemnou základnou na poznání všedního života v Laosu, není zde mnoho turistů. Ve městě zaujme především spousta koloniálních domů a mimořádně pohodová atmosféra. Velmi působivé je posezení u Mekongu při západu slunce. Ideální k poznávání okolních vesniček je půjčit si kolo nebo motorku. Kolo na den stojí zhruba dolar, motorka deset. Organizované výlety nabízí Savannakhet Eco Guide Association.