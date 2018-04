Jižní Čína: hory, rudá rýže i jeden z nejhlubších kaňonů světa

Může se hodit Jak se tam dostat: nejvhodnější letecké spojení pro oblast jižní Číny vede do Hongkongu, nejlevnější letenky do Číny bývají do poměrně vzdáleného Pekingu. Přicestovat můžete i z Bangkoku přes Laos nebo Vietnam. Do Číny je nutné vízum, jehož vyřízení na pražské ambasádě trvá týden (očekávejte dlouhé fronty). Doprava: města Kunmíng, Nanníng a Guilin jsou spojena s Hongkongem, Pekingem a ostaními čínskými velkoměsty železnicí. Vlakové jízdenky kupujte do třídy „hard-sleeper“ (lehátkové vozy) a vždy několik dní předem, bývají vyprodané. Dálkové autobusy spojují většinou jen sousední velkoměsta, existují však linky Guilin-Hongkong nebo Guilin-Šanghaj. Ubytování: všude se dají sehnat levné hotýlky (asi 200 Kč/dvoulůž. pokoj), ekonomické velkokapacitní hotely i luxusní hotely. Jídlo: restaurace a pouliční jídelny jsou všude. V turistických místech mívají menu v angličtině, nicméně i ceny bývají často "přeloženy“ do agličtiny. V jižní Číně je veliký výběr exotického ovoce.



Jazyk: jazyková bariera je v Číně největší problém, málokdo umí nebo chce mluvit anglicky. Doporučujeme tištěného průvodce, kde jsou základní fráze napsané v čínských znacích, takže je můžete lidem dát přečíst. Číslovky jsou stejné jako u nás.



Peníze: v bankách není problém vyměnit eura, dolary ani šeky AmEx (1 USD = 7,8 juanu; 1 juan = 2,8 Kč). Bankomaty akceptují i obyčejné platební karty typu (Maestro, Visa Electron), ovšem maximální částka výběru je 2000 juanů. Skromné cestování vyjde asi na 13 USD/osobu/den. Kdo je autor

Autor článku LUKÁŠ SYNEK patří mezi cestovatele a fotografy, kteří se vydávají spíše do "neznámých“ končin. Obdivuje hlavně přírodní krásy. Své cesty prezentuje na cestovatelských stránkách Cestář a prostřednictvím cestovatelských přednášek a diashow.

Cesta po jižní Číně (2006) navazovala na úspěšnou půlroční expedici, během které se podařilo projet celou Hedvábnou stezku po její původní historické trase z Istanbulu až do čínského Xi‘an.