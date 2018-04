Jižní Čechy zvou na Vodňanské rybářské dny a rybářský veletrh

Vodňany v jižních Čechách žijí vodou; jméno jim dala voda, najdete tu jedinou střední rybářskou školu v Česku a i expozice Městského muzea a prohlídky Mosteckého mlýna se týkají rybníkářství a témat s vodou pevně spojených. Kolem vody se točí i Vodňanské rybářské dny, které začínají ve středu

13. května a končí v sobotu 16. května. Na co se letos můžete těšit?

Ryby na talířích i v rukou odborníků

Program startuje ve středu 13. května regionální kuchařskou soutěží, na níž se žáci Středního odborného učiliště služeb pokusí připravit netradičním způsobem sumce. Pochoutky z ryb připravené týmiž studenty ochutnáte v pátek 15. května, pokud se vypravíte na Kulturní večer přátelství. Začíná v 19.00 hodin v Kulturním domě, na pódiu se vystřídají pěvecké sbory a soubory z partnerských měst Zlaté Hory, polského Sierakówa a slovenského mikroregionu Vlára-Váh, a ochutnávky specialit vám zpestří přestávku. Vstupenka stojí 30 Kč.

Ve středu v 17.00 hodin v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod (MEVPIS) začíná veřejně přístupná beseda Na rybách s… - tentokrát s Miroslavem Procházkou, ředitelem Krokodýlí ZOO v Protivíně. Kromě toho si můžete prohlédnout výstavu modelů letadel z II. světové války a exkluzivních exponátů živoucích fosilíí vodního světa; vstupné je zdarma.

Pátek plný hlavolamů a hudby

V pátek se program Vodňanských rybářských dnů rozjede ve velkém; ve Sportovním areálu Blanice v podvečer začne dvoudenní Blanice Music Festival, v areálu MEVPIS vypukne rovněž dvoudenní výstava deskových her a hlavolamů.

Při dni otevřených dveří Střední rybářské školy ve Vodňanech si prohlédnete akvária i rybářské muzeum.

K vidění a především k vyzkoušení a zahrání budou desítky deskových her pro všechny věkové kategorie i hlavolamy různé náročnosti a původu, chystají se také hlavolamové workshopy pro školy i pro veřejnost, soutěže v luštění hlavolamů se zajímavými cenami pro vítěze a řada dalších doprovodných programů. Pokud si u některých deskových her nebudete vědět rady, pravidla vám vysvětlí ochotní instruktoři – a samozřejmě přímo v místě konání si také některé hry můžete koupit za zvýhodněné ceny.

Výstava her a hlavolamů je otevřená v pátek od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné pro dospělé stojí 50 Kč, pro děti a seniory 30 Kč, rodinné 120 Kč.

Chinaski, naučná stezka pro děti a kašna s jesetery

V sobotu zaplní hlavní náměstí rybářský trh s bohatým kulturním programem; střídat se budou nejrůznější kapely, taneční soubory, cirkusová vystoupení a kouzelnická show. Hlavním hostem 25. ročníku Vodňanských rybářských dní bude kapela Chinaski, jejíž koncert na hlavní scéně začne v sobotu ve 22.00 hodin.

Na výzdobě vodňanského kostela Narození Panny Marie se podílel malíř Mikoláš Aleš.

V sobotu se také koná Den otevřených dveří Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a Den otevřených dveří Střední rybářské školy Vodňany; kromě učeben si můžete prohlédnout i akvária a rybářské muzeum.

Rodiny s dětmi by měly být u toho, až se v sobotu v 9.00 hodin u střediska MEVPIS slavnostně otevře interaktivní naučná stezka Cesta úhoře, kde se zábavnou formou seznámíte s putováním úhořice Uršuly z Lipna do Sargasového moře. Na osmi zastaveních na děti čeká plno úkolů, doplňování pracovních listů a pohybových aktivit. Završením dětského programu bude sobotní lovení jeseterů z kašny na hlavním náměstí. Začíná v 17.00 hodin!

Tip pro rybáře

Pokud by vám nakonec ve Vodňanech rybářské téma chybělo, nic není ztraceno! Na Výstavišti v Českých Budějovicích totiž od středy 13. května do neděle 17. května proběhne první ročník Rybářského veletrhu.

Vodňanské rybářské dny si užijí všichni, kdo mají rádi ryby v jakékoliv podobě.

Podle pořadatelů se tu představí produkční rybářství a podniky na zpracování ryb, k vidění budou rybářské potřeby a zařízení pro rybáře, rybářské oblečení a obuv, krmení, nástrahy a návnady. Chybět nebude ani nabídka cestovních kanceláří zaměřených na rybolov, pochoutky z ryb včetně ukázek jejich přípravy, rybářská literatura a časopisy.

Od středy do soboty je otevřeno od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli do 17.00 hodin. Za vstupenku na veletrh zaplatíte 100 Kč, vstupenka pro děti a seniory stojí 60 Kč a rodinné vstupné 220 Kč.