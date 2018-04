Jižní Afrika: cokoli budete chtít

Sjíždět řeky, lézt po skalách, obdivovat volně žijící zvířata nebo se jen tak koupat? A to vše v době, kdy ve střední Evropě jaro teprve nesměle klepe na dveře? To vše nabízí Jižní Afrika každému, kdo se jen trochu nebojí vydat do světa na vlastní pěst. Stačí si jen sehnat šikovnou letenku a vše ostatní už půjde samo.

Jediným problémem pak je vybrat si z nepřeberného množství zajímavých míst jen tolik, kolik jich lze v klidu zvládnout a potlačit lítost, že většina jich protentokrát zůstane stejně neodhalena.

O Kapském Městě na jižní výspě země i celého kontinentu slyšel snad každý. Ale co když budete mít čas jen na sever Jihoafrické republiky a okolí hlavního města Pretorie, které je od Mysu Dobré naděje vzdáleno téměř dva tisíce kilometrů? Žádná tragédie, příroda připravila bohatou tabuli i zde.

Dejme tomu takový Krugerův národní park. Kdyby se návštěvník rozhodl strávit svůj pobyt jen zde, nemusí ničeho litovat. Jedna z největších a nejstarších přírodních rezervací na světě je totiž divem sama o sobě. Na čtvrtině rozlohy České republiky může příchozí potkat tolik divoce žijící zvěře jako na málokterém jiném místě v Africe. Vždyť více než tři čtvrtiny jihoafrické sloní populace žijí právě tady a nejinak je tomu i s ostatními zvířecími druhy.

A jen málokde si člověk může vychutnat pocit, že se sám může vydat po vyznačených cestách do afrického buše připravit si svoje malé soukromé safari.

"Vyznáte se v parku? Potřebujete mapu?" vychrlí na vás strážce u vchodu, když se registrujete jako návštěvník. "Zde máte sáček na odpadky, v parku nevystupujte z auta mimo vyznačená místa a nekrmte zvířata. Příjemný den," dodá ještě, než se před vámi otevře africká příroda, jak ji možná pamatoval Livingstone či Holub.

Pokud by vás, čistě hypoteticky, omrzelo pozorování zvěře, můžete se přesunout o kousek dál na západ. Dračí hory se pochlubí svým návštěvníkům sérií vodopádů, krasových jevů, jezírek až po výhledy do třetího největšího kaňonu na světě.

A jak je to vlastně s tou levnou exotikou? Posuďte sami.

Chcete-li něco vidět v zemi, která má čtrnáctinásobek rozlohy České republiky, neobejdete se bez auta. I u renomované společnosti vás půjčení auta vyjde přibližně na 1500 korun za den a to s plným pojištěním proti krádeži a havárii a bez omezení počtu najetých kilometrů. Klimatizace ve voze se přitom považuje takřka za samozřejmost.

Dobrá zpráva však čeká i po příjezdu k benzinové pumpě. Cena dvanáct korun za litr naturalu (unleaded) potěší a to vám ještě obsluha umyje čelní sklo, případně doplní olej a vodu.

Při pobytu na čerstvém vzduchu člověku vytráví. Kdo nerad chodí do restaurací nebo v nich nechce příliš utrácet, může nakoupit vše, co potřebuje, v některém ze všudypřítomných obchodů a uvařit si sám. Kde? Třeba na odpočívadle. Na řadě z nich si totiž lze zdarma zapůjčit gril - ať už na plyn nebo na dřevěné uhlí - a připravit si oběd či večeři. Ostatně je to v duchu místních tradic. Jihoafričané k smrti rádi pořádají "braai", kdy opékají vše, co jim přijde pod ruku, nejlépe pak hory masa a kořeněných klobás. Dopřát si je můžete i vy; a zapít je skvělým jihoafrickým vínem, které se hodí i jako stylová tečka za pobytem na jihu Afriky.

Velká pětka? Ulovit ji není jen tak

Kdo neviděl velkou pětku, nebyl v Africe, traduje se někdy mezi zkušenějšími cestovateli. Co se ale vlastně skrývá za oním záhadným číslem?

Velká pětka - to je pět největších a nejsilnějších zvířat, která v Africe žijí. Slon, nosorožec, lev, leopard a buvol. Spatřit je ve volné přírodě vyžaduje trpělivost, ale i kus štěstí. Výsledek však stojí za to a "ulovení" pětky patří k nejnezapomenutelnějším zážitkům, jaké může výlet do afrického buše vůbec nabídnout.

A jak vlastně správné safari vypadá? Začínat by se mělo ještě před ranním rozbřeskem, kdy se také otvírají brány většiny národních parků. Vzduch je příjemně chladivý a zvířata se ještě nemusejí ukrývat před nesnesitelným horkem někde ve stínu.

Chcete-li se setkat s nádhernými africkými savci tváří tvář, nespěchejte. Jednak byste porušovali předpisy (maximální rychlost v jihoafrických parcích bývá padesát kilometrů v hodině), jednak byste zvířata v jejich přirozeném prostředí vůbec očima nezachytili. Někdy dokonce není od věci zastavit někde u napajedla a dlouhé minuty čekat. Při troše štěstí se "úlovek" podaří.

Nikdy, ale opravdu nikdy nevystupujte v parku z automobilu. Zvířata jsou na tvar aut zvyklá a nikterak se neznepokojují. To už ale neplatí v případě lidské postavy. Navíc pohybovat se volně mimo chráněné kempy a odpočívadla může být velmi nebezpečné. Lev může ležet v roští dva metry od silnice, aniž byste ho vůbec zaznamenali.

Někdy ani celý den trpělivého čekání nemusí přinést uspokojivý výsledek a zvířata se zkrátka jakoby vypaří. I to však patří ke správnému safari. Volná příroda není klec v zoo, kde se exempláře exotických druhů servírují přímo na podnose. Právě v tom je však hlavní kouzlo cesty do otevřené buše.

Pokud se vydáte na safari přímo do Jižní Afriky, máte možnost seznámit se dokonce s "velkou šestkou". Ke slonovi, nosorožcovi, lvu, leopardovi a buvolovi zde totiž ještě můžete přidat velryby - ty se u jihoafrických břehů poměrně hojně vyskytují.

JAK SE TAM DOSTAT: Do Jižní Afriky létá většina velkých evropských společností a každá z nich v určité části roku nabízí cenově zvýhodněné letenky. Do konce března je to například belgická Sabena, s níž vyjde cesta z Prahy do Johannesburgu a zpět na přibližně třináct tisíc korun.

KDE BYDLET: Každému podle jeho chuti. Jižní Afrika nabízí nepřeberné množství ubytování od velmi dobré sítě laciných kempů až po luxusní venkovské rezidence. Vybere si skutečně kdokoli.

OČKOVÁNÍ: V zásadě se zde bez něj obejdete, pokud však zamíříte na severovýchod země, například do Krugerova národního parku, neměli byste podceňovat riziko výskytu malárie. Chránit se lze repelenty proti moskytům a vhodným oblečením, dva týdny před cestou do rizikové oblasti je třeba navíc začít užívat antimalarika, například Lariam.

VÍZA: Jihoafrické úřady vyžadují vstupní vízum. Získat ho můžete na zastupitelském úřadu JAR v Praze 10, Ruská 65.