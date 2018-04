Jizerská padesátka zatím bojuje s nedostatkem sněhu

"Po celý víkend jsme na stadion sváželi sníh z celého Bedřichova. Jednou avií za druhou. Třicet lidí pak sníh rozhazovalo po trati," uvedl tajemník Ski klubu Jizerská padesátka Martin Koucký. "Potíž je však v tom, že hned první úsek k Šámalově chatě za stávajících podmínek těžko někdo projede, takže pokud v týdnu nenapadne dvacet, třicet centimetrů sněhu, start i cíl posuneme na Novou louku. Na ni budou muset závodníci dojít z Bedřichova pěšky. Nic jiného se zřejmě dělat nedá." Kromě stadionu na Hrabětické louce vozili organizátoři sníh také na úsek kolem Krásné Máří. "Děláme, co můžeme. Bohužel, celou trať, třeba i umělým sněhem, zakrýt nesvedeme. To technicky samozřejmě možné není," poznamenal Koucký. Většina trati však velkým množstvím sněhu neoplývá. "Je to mizérie. V neděli jsme tady měli jeden stupeň pod nulou, v sobotu ale také plus šest, takže sněhu moc není. Ve střediscích takových deset, patnáct čísel. Stopy jsou na řadě míst vydřené. Stačí, když se po nich projede více běžkařů," řekl náčelník bedřichovské horské služby Miloslav Bíca. Pořadatelé závodu, na jehož start se přihlásilo přes dva a půl tisíce lidí, však slibují, že pokud počasí vydrží na stávajících teplotách, závod nezruší. "No, teď se má ochladit a od středy hlásí předpověď nějaké srážky. Takové počasí nám vyhovuje a závod by se jel," konstatoval Koucký. "Každopádně, podmínkám ještě v dalších dnech pomůžeme a na trať budeme i nadále navážet sníh. Podle potřeby třeba i do začátku závodu."