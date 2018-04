Jizerka: dnes lyžaři, dříve čihaři

Na první pohled to vypadá, že malebná osada si dokonale žije vlastním životem a jinak už tomu nebude. Opak je však pravdou. Jizerka by se v budoucnu mohla stát unikátním horským střediskem, místem, které by se stalo spojnicí mezi českými a polskými běžeckými tratěmi. Pokud se podaří tratě přeci jen propojit, tak by si Jizerka připsala na své konto další primát. "Kdyby se v Jizerce obnovil hraniční přechod a běžecké tratě obou zemí by na sebe navazovaly, tak si troufám tvrdit, že tu vznikne největší běžecký areál v Evropě," řekl starosta Kořenova. K tomu, aby obě země spojil most, jehož konstrukce už je hotová, stačí zdánlivá maličkost: podpis na mezivládních dohodách. Na tom to však už delší dobu vázne.