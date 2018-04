Jízda slavnou úzkokolejkou z filmu Emira Kusturici

Co vidět v okolí Kremna

Horská obec, vklíněná mezi masivy Tary, Zlatiboru a Šarganu. Kolem řada rozptýlených selských usedlostí a osad.. Středisko agroturistiky. Důležitý cíl pro milovníky tajemna a záhad - v osadě Tarabići expozice věnovaná zdejším "věštcům“ Milošovi a Mitaru Tarabićovým. V srpnu 2006 malé muzeum do základů vyhořelo, pravděpodobně však bude obnoveno.



Višegrad

Pohraniční městečko v Bosně. Rozprostírá se na březích půvabné řeky Driny, nyní bohužel částečně spoutané kaskádou přehrad a Rzavu, který tu do Driny ústí. Zchátralé nádraží původní úzkokolejky dnes slouží jako autobusová stanice. Světovou proslulost Višegradu zajistil jedenáctiobloukový kamenný most, zbudovaný v 2. půli 16. století nákladem Mehmeda – paši Sokoloviće, rodáka ze zdejšího kraje, později významného hodnostáře a státníka osmanské říše. Stavbu díla, legendy, události i život a vývoj městečka, literárně zpracoval nositel Nobelovy ceny Ivo Andrić v románu Most na Drině. Za nedávné občanské války dějiště otřesných masakrů na muslimských civilistech. Mezi Višegradem a hraničním přechodem Vardište leží pravoslavný klášter Dobrun, bohužel jeho malebná podoba byla narušena přístavbami nových objektů.



NP Tara

Národní park mezi Kremnama a městem Bajina Bašta (pozor – neplést si s Tarou v Černé Hoře). Východní část tvoří náhorní plošina s nekonečnými borovými porosty na hadcovém podkladu, severní a západní, naopak prudce spadá rozeklanými vápencovými stěnami do kaňonu Driny. Řada soutěsek a vodopádů. Stanoviště terciérního reliktu – smrku omoriky, který tu byl poprvé popsán, výskyt kamzíků. Hlavní turistické středisko představují Kaludjerske Bare na východním okraji NP, dále několik menších a půvabnějších letovisek (Mitrovac, Predov krst). V jejich blízkosti strážci NP pokutují volné táboření, často uváděný kemp na Kaludjerskima Barama zrušen, další by se měl nalézat u obce Peručac. U silnice v úseku Kaludjerske Bare – Bajina Bašta lze pozorovat stále funkční pece na domácí pálení vápna.