Jízda po nejkrásnější železnici v Evropě

12:35 , aktualizováno 12:35

Jedna z nejkrásnějších železnic v Evropě vede napříč Norskem z Osla do Bergenu. Jízda po této vysokohorské trati plné tunelů a mostů znamená sáhnout si poměrně hluboko do kapsy, ale stojí to za to. Zážitky zůstanou na celý život!