Jízda o život. Přes Keňu územím banditů s trabantem na náklaďáku

Vyhnáni z ráje

"Benzin? Nemáme, zkuste to jinde!" odmítavě kroutí hlavou už alespoň u desáté čerpací stanice. Je konec měsíce a v Etiopii si každý nakoupil dost benzinu pro vlastní potřebu, i na kšeftování. Benzinky poslouží jen naftou, ostatní stojany vyschly. Na některých pumpách benzín prý došel už před třemi týdny. Krizi zhoršuje ještě černý trh.

"Dolary? Eura?" zkoušejí podloudníci navíc vyrazit z turistů tvrdší měnu a bez rozdílu jim z pusy padá masa rozžvýkaného čatu. Nasazují trojnásobnou cenu, a když je měrkou usvědčíme, že nám chtějí místo dvaceti dát jen 17-18 litrů, urážejí se. "Chceš mých 20 černých litrů, nebo ne? Ber, neber."

Nakupujeme tolik pohonných hmot, kolik se v rozbahněných vedlejších uličkách dá a rozhodujeme se prchnout do Keni. V Etiopii už toho moc nenajezdíme.

Ani koleje nás nezastaví. Jen se musí balancovat na vrcholcích.

Mzda strachu

"Měli byste si pořídit pořádné gumy, s těmahle budou mít problém i čtyřkolky," radí před imigračním úřadem voják, opírá se o pušku a kouří cigaretu, kterou vyloudil z mojí krabičky. "My nemáme čtyřkolky, mají náhon jen na předek," vysvětluju.

"Tak to z Moyale ani neodjíždějte. Deště už měly skončit skoro před měsícem. To pak vždycky cestu projedou buldozery a dají ji do pořádku. Jenže letos prší dál. Radím ti, najměte si náklaďák, který vás převeze," rada, která se opakuje všude – na celnici, v restauraci, v bance.

Cena je ale neskutečná, za dvě auta si říkají o tisíc dolarů. Po hodinách smlouvání seženeme řidiče, který je ochotný nás svézt za polovinu. "Najeďte na nakládací rampu," směřuje nás jeden z mála střízlivých lidí ve městě.

Rampa, to je mezírka mezi stánkem bookera organizujícího řidiče náklaďáků a plechovým barem. "Neprojedeš," křičím na Dana sedícím v Babuovi a snažícím se protáhnout i s rezervami na bocích. Navigují všichni, každý se cpe do cesty, strká, vříská. Polovina černochů kolem je opilá, druhá má zelené zuby po kilech rozžvýkaných čatových lístků. Souvisle mluví málokdo.

Benzin mají v Etiopii koncem měsíce už jen překupníci. Cenu se snaží vyšponovat do neuvěřitelných výšin. Ospalé městečko plné žvýkačů drog rázem ožilo. Každý chtěl vidět, radit nebo aspoň něco ukrást.

"Co ty seš zač?" řve Dan na bookera, který mu ukazoval na korbě. "Prej můžeš, můžeš a před nárazník mi strčíte ráfek z náklaďáku!" brunátní vzteky. "Promiň bratře, promiň," koktá motající se viník. V tlačenici kolem aut nám navíc kradou pro nakládání uvolněné bezpečnostní matky z rezerv. Když se Klára snaží zloděje zastavit, jen se jí vysmějí. Rychle pryč.

Na checkpointu nás ještě staví voják. "Někdo musí se mnou za velitelem," tahá mě z auta. Policejní stanice je pár budov kolem dvorku se zdemolovanými auty. V jediné cele se krčí transvestita. Velitel vzhlédne od stolu, změří si mě a kývne.

"Můžete jet," vysvětluje voják. "Před pár dny tu postříleli na silnici pár lidí, tak chci posvětit od velitele, že vás pustím. Kdyby vás zabili, mohl bych mít problém."

Skvělé, nestačí rozmlácená silnice, ještě banditi. Přesto nám na korbu nakládají ještě trojici muslimek a dva mladé chlapce. Když začne pršet, pomáhají nám roztáhnout na konstrukci naši plachtu. Jinak se jen tiše krčí u bočnice.

Vyjíždění nebylo ideální, autíčka se málem postavila na zadní nárazník.

Cokoliv, kdykoliv, kdekoliv

"Tohle je na nic, po tomhle bychom mohli klidně jet," supí Dan, vlající z korby, natřásané rozbahněnou roletou. Kolem se střídá červená buš s kamenitou pouští.

Už zase jsme převazovali auta, která v Moyale uchytili naprosto nesmyslným způsobem. Lana navíc praskají. Pomáhají tedy naše tři tažná i rezervní pneumatiky místo klínů. I tak už upadl Eguovi nárazník, vysypaly se blinkry a lana poškrábala obě auta. "Jenže tady to nikde nevyložíme," oponujeme mu, co sám dobře vidí.

Korba je metr a půl vysoko. Řidič Noor navíc odmítá zastavit jinde, než na policejních checkpointech nebo v muslimských vesnicích. Z očí mu kouká strach. Proč, to nám odmítá říct. Neobměkčí ho ani to, že Klára dostává horečku.

Najděte keňskou dálnici. Roleta napoví.

Když už zastavíme, pod plakáty s citáty oslavujícími Alláha jen vypijeme čaj svařený s mlékem nebo Colu a nasoukáme do sebe pár palačinek bez chuti. Spát musíme v autech na korbě, prý aby nás lidi ve vesnici neviděli. Cesta zkázy pokračuje. Dva dny a dvě noci. Urazit jsme přitom měli necelých 250 kilometrů.

V autech se hromadí střepy a zohýbané nárazníky, které z aut opadaly po hodinách skoků na neodpružené korbě. Třicet kilometrů před Marsabitem, cílem cesty, Noor náhle zastavuje. "Ve městě jsou blázni, naúčtovali by vám hrozné peníze za vykládku a ještě by vás okradli. Tady si rampu postavíme."

"Že je ten kopec pro rampu moc malý? Nevadí, postavíme si ho!" Před vykládáním se řidič rozhodl pro jistotu pomodlit. Pavlovu účast vyžadoval neústupně a myslel to naprosto vážně.

Divíme se, jak to, že mu najednou nevadí zastavit a ještě chce vykládat, když to podle něj celou cestu nešlo a dál jsme museli ničit auta. Nakonec z něj vypadne, že do Marsabitu nemůže, protože v něm prý má nepřátele.

Taháme lopatky a začínáme upravovat hromadu hlíny a kamení u silnice, kterou Noor nazval božím požehnáním. Hlavně, že pojedeme konečně po svých. Snažíme se i dofouknout gumy, které nám při nakládání upustili, aby prý auto tak neskákalo. Kompresor náklaďáku ale nezvládá.

Nakonec je rampa hotová, cestička k silnici vyčištěná a kapitán náklaďáku mě tahá k autu, abychom se pomodlili k Alláhovi a nic nerozbili. Přijde mi to pozdě, ale jestli to má pomoct… Dan leze za volant, startuje a konečně sjíždí z korby. Noor nám u krajnice ještě nechává ženu s batoletem, kterou máme odvézt do města, otáčí auto a v oblaku prachu mizí.

Děti si dvě žlutá zaprášená autíčka nejspíš pletla s hračkami. Barevná Afrika. Směje se na nás stejně, jako my na ni.

Království Land Cruiserů

Za Marsabitem teprve poznáváme, že nás náklaďák převezl tou sjízdnější částí. Silnici křižují hluboké brázdy vymleté vodou, na rovnějších úsecích je hluboká roleta. Přes cestu nám běhají opice a u krajnice se pasou miniaturní antilopy.

Rána, Babu poskočí do výšky a kabinu naplní řev motokrosového speciálu. Dupu na brzdu, zhasínám motor a otevírám kapotu. Zpod ní na mě zírají přeražené výfukové svody, pod autem se houpe rozmačkaný tlumič výfuku.

"Jak jsi tohle dokázal, to nechápu," kroutí hlavou Dan. Do šusplechu narazil patetický, sotva čtyřkilový kámen. Na autě je ale škody jako po mině. Uprostřed vyschlé krajiny se do nás opírá polední slunce. "Musíme najít silentblok, asi se urval," posílají mě Dan s Martinem zpátky po silnici.

Procházím pečlivě několik metrů od místa havárie. Pohřešovaný šroub ani kus gumy ale nikde. "Tak už vím, co bylo to kolečko, které jsem našel na korbě," mračí se Dan. Vzájemné otloukání na náklaďáku, které stálo Egua zadní nárazník, vyklepalo pravý šroub ochranného plechu pod motorem. Navíc oslabil uchycení na nárazníku. Kámen měl pak volnou cestu přímo k nejchoulostivější části auta.

Zohýbaný tlumič výfuku jsme do přijatelného tvaru uvedli tím, čím utrpěl – dalším kamenem. Místní svářečky moc důvěry nevzbuzují. Ale fungují.

Souhra nešťastných náhod. Těch nejhorších. Tři hodiny práce ve výhni Afriky. Ohýbání trubek, výroba nových úchytů do podlahy, návrat starých, improvizovaně opravených svodů a můžeme pokračovat v cestě. Kolem nás přitom Land Cruisery prolétávají skoro stovkou a rozhazují kamení do buše. Tady vládnou ony.

Nairobi projíždíme v noci. Autobusy a auta vyzdobená nejrůznějšími nápisy a fotkami zpěváků a herců spolu s neonovými reklamami v ulicích bez veřejného osvětlení vytvářejí atmosféru Matějské pouti okořeněnou cyberpunkovým nádechem. Chybí ukazatele i několik mostů. Cesta z města trvá skoro tři hodiny.