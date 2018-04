Jíst na letišti? To může být drahé

Máte hlad? Máte žízeň? Že už to před svým odletem nemůžete vydržet a musíte se najíst či napít? Nedá se nic dělat, někdy tělu neporučíte. Buďte ovšem připraveni na to, že na některých letištích vás tyto požitky přijdou na docela dost peněz.Za nákupy se právě na letištích žene kdekdo. Proč by ne, vždyť pořídit menší dárek (i když některé stejné nebo srovnatelné suvenýry jsou zde také o mnoho dražší v porovnání s normálním obchodem), láhev alkoholu, karton cigaret či dejme tomu walkmana bez daně, může být skutečně výhodné. Když se ovšem rozhodnete utratit peníze v místní restauraci, bufetu či kavárně, tak často sáhnete poměrně hluboko do peněženky. Je přitom zajímavé, že čím méně vyspělá země, tím je jídlo na letišti dražší v porovnání s místní restaurací mimo ně. Například ceny jídla a pití v Číně, Rusku, ve Vietnamu, někde v tropické Africe či v Mexiku mohou být na letišti dvakrát i třikrát vyšší, než je obvyklé v městě vzdáleném několik kilometrů. Jako jeden z důvodů se často uvádí, že jsou zde nabízeny lepší služby a kvalitnější potraviny a nápoje. Na mnoha místech ovšem ani to není pravda, a tak vysvětlení je prozaické: každý cizinec, když už k nám přijel, "musí" být bohatý, a proto si "zaslouží", aby byl obrán za každou cenu, a na letišti je k tomu poslední příležitost. Samozřejmě, že čím "civilizovanější země", tím jsou rozdíly menší. A tak se v takové Británii, Nizozemsku, Francii, Rakousku či Spojených státech najíte a napijete na letišti většinou sice také o něco dráž, ale ten rozdíl už není zdaleka tak markantní. Určitým únikem ze světa vyšších letištních cen mohou být například restaurace rychlého občerstvení, jako jsou McDonald's či Kentucky Fried Chicken. Jenže ty nejsou na všech velkých letištích, o malých ani nemluvě. Pro české turisty je ovšem v tomto směru samostatnou kapitolou pražské letiště v Ruzyni. Zde si například žádné pití, kterému by se dalo alespoň vzdáleně říkat levné, nemáte šanci koupit. Pokud ovšem neholdujete alkoholu a nezajdete do místního duty-free shopu a pak si lahev otevřete ještě před odletem. Podobné je to i s jídlem. Ceny zde odpovídají tomu, jako by z tohoto vzdušného přístavu odlétali pouze cizinci či movití tuzemci, jenže to v době stále více se množících levnějších charterových letů již dávno není vůbec pravda. V případě jídla a pití na letištích nezapomínejte ještě na jednu důležitou věc. V případě, že má vaše letadlo zpoždění, které dosahuje například několika hodin, tak máte nárok na kupony, které vám musí společnost, s níž cestujete, vydat. Za ty si pak můžete zakoupit menší občerstvení a pití. Žádné kulinářské orgie z toho nepořídíte, ale na nasycení to většinou stačí. Jenže pozor, to, co platí pro letecké společnosti všeobecně, již nemusí platit pro charterové lety cestovních kanceláří. Ty mají smlouvy "konstruovány" tak, že se většinou žádného občerstvení nedočkáte. Poslední rada v tomto případě tedy zní: zásoby s sebou.