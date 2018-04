Českého pilota na Kavkaz nepustili. Prý jedině s vojenským kontrolorem

16:44 , aktualizováno 16:44

Je to nadlidský úkol. Na Kavkaz se nemám šanci dostat. Gruzínci mi do mého dvoumístného Dynamicu chtěli nacpat další dva lidi včetně vojenského kontrolora, takže jsem to „odpískal“ a změnil letový plán. Zdá se, že moje letecká sólovýprava, kterou jsem nazval Evropské limity, se jmenuje víc než trefně.