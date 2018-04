Krásná Rujana i bývalá nacistická továrna. Exkluzivně z nebe nad Baltem

V pondělí v poledne jsem odstartoval směr Baltské moře a už za dvě a půl hodiny sedal na letišti Herringsdorf na Usedomu.

Tento ostrov, který je hranicí rozdělen mezi Polsko a Německo, má velmi zajímavý půdorys s množstvím poloostrovů. Přezdívá se mu také Ostrov slunce, protože je to místo s rekordním množstvím sluneční svitu v Německu, v průměru 1 906 hodin ročně (v ČR takový rekord drží zřejmě Znojmo se 1 715 hodinami).

Kolem bývalých nacistických vojenských laboratoří

Jak i název letiště naznačuje, jedním ze dvou nejdůležitější zdrojů obživy je tu rybolov. Ten druhý je turistika. Zajímavé pro nás je, že ve 12. století byl Usedom obydlen Slovany, které vyháněli Dánové a ty pak zase Němci, které v roce 1945 z východní části ostrova vyhnali zase Poláci. Na Usedomu se nachází také známé městečko a letiště Peenemünde, kde byla německá armádní laboratoř vyvíjející trysková letadla a střely V1 a V2.

Před startem z Herringsdorfu jsem si pro let nad studeným mořem oblékl neopren, na sedačku vedle sebe připravil záchranný člun, vestu a nepromokavý vak. Pak jsem odstartoval směrem sice na Visby, ale nejdříve jsem letěl kolem pobřeží ostrova, nafilmoval a nafotil Peenemünde, ostrůvek Ruden a přeletěl nad největší německý ostrov Rujana (Rugen) s rozlohou 935 km². Ten byl také až do 12. století obydlen Slovany a během třicetileté války se několikrát ocitl v moci Albrechta z Valdštejna, takže jsem byl vlastně téměř doma.

Přeletěl jsem přístav Sassnitz, odkud jezdí lodě do Švédska, a pokračoval nad národní park Jasmund, ve kterém se nacházejí Čechům dobře známé strmé křídové skály, vysoké až 100 metrů. Ty se mi podařilo nafilmovat, přeladil jsem na dánské řízení letového provozu a vyrazil nad moře směrem k 80 km vzdálenému dánskému ostrůvku Bornholm. To už svítilo slunce naplno a já jsem měl v zádech vítr o rychlosti 30 km/h, takže jsem letěl kolem 260 km/h.

Loď spojující Rujanu se Švédskem Přístav Sassnitz, ostrov Rujana

Nad malebnými ostrůvky s majáky

Na Bornholmu jsem se nahlásil věži letiště Ronne a požádal o vyhlídkový let v 1 500 stopách podél západního pobřeží ostrova. Dispečer mi vše povolil, dal mi dva nahlašovací body a já mohl začít fotit a filmovat, nejdříve hlavní město Ronne, pak zříceniny hradu Hammershus a pak maják u Sandwigu. Po dalších 10 minutách jsem se dostal nad malinké souostroví Ertholmene, kde žije asi 90 lidí, ale kam prý ročně přijede až 80 tisíc turistů. V 17. - 19. století zde byla dánská námořní základna.

Když jsem Ertholmene nafotil a nafilmoval, vystoupal jsem do 5 500 stop a pokračoval na sever směrem ke Švédsku. Po pár minutách jsem už začal mluvit se Swedish control a po půl hodině letu jsem se dostal nad ostrůvky Utklippan s majákem a pár domky. Odsud jsem letěl dále na sever nad ostrov Oland, což je druhý největší ostrov Švédska s 25 tisíci obyvatel. Oland je v létě velmi populární, jezdí sem prý až půl milionu turistů. Tomu samozřejmě pomáhá šest kilometrů dlouhý most spojující ostrov s pevninou. Most se mi podařilo dobře nafotit, pak také maják Lange Erik a už jsem se vydal směrem na Visby, hlavní městečko ostrova Gotland.

Maják v průlivu Kalmar mezi švédskou pevninou a ostrovem Oland Průliv mezi ostrůvky souostroví Ertholmene, severně od Bornholmu

Největší ostrov Švédska, aneb když letec přesedlá na kolo

Gotland je s rozlohou 2 960 km² největší ostrov Švédska. Hlavní město Visby je na seznamu světového dědictví UNESCO, má nejlépe zachovalé středověké opevnění ve Skandinávii, proto mám také v plánu jej při odletu ještě také nafilmovat.

Přistání na příjemném letišti Visby proběhlo bez problémů, hned jsem natankoval, přivázal letadlo, vzal si věci a vydal se na cestu do města. Na letišti už bylo trochu mrtvo, a tak jsem měl radost, když jsem našel otevřenou agenturu na půjčování kol. Jedno jsem si půjčil, dal do jeho košíku kufřík s kabely a nabíječkami a na nosič leteckou tašku s počítači, mapami a osobními věcmi. Pak jsem opatrně vyrazil do středověkého města Visby, které mohu turistům rozhodně doporučit.