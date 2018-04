Norské fjordy a ledovce z nebe. Pohádka, jaká se hned tak nevidí

Ostrovy Severního moře - den desátý Bergen, Norsko – ledovce Folgefona a Hardanger-jokulen – Skien – Esbjerg

Odlet z Begenu zkomplikovaly byrokratické průtahy, které tu zřejmě zažívají všichni piloti malých letadel, jejichž odbavení je pro toto letiště evidentní přítěží. Vlastní odlet ale nakonec vše vynahradil – řídící letového provozu z věže mi povolil letět přímo nad město Bergen, což bylo jedním slovem dechberoucí. Malebný přístav, modrá mořská voda, úchvatné zátoky...

Pak jsem se otočil zpět na jihovýchod a zamířil přes fjord Hardanger směrem k ledovci Folgefona. Ten je asi 5 500 stop vysoko a kvůli blízkosti letiště jsem musel postupně žádat o povolení stoupat vždy o 1 000 až 1 500 stop výše. Pak už jsem se vznášel nad ledovcem – bílá plocha působí trochu oslepivě, ale pohledy to byly majestátní.

Poté jsem se přehoupl směrem nad druhé rameno fjordu Hardanger a pokračoval nad ním nad ledovec Hardanger-jokulen. Asi hodinové létání nad ledovci a fjordy ve slunečném počasí bylo jedním z nejpůsobivějších, jaké jsem kdy zažil. Nakonec jsem ale odletět musel, abych se v rozumný čas dostal do Skienu, což bylo moje mezipřistání na cestě na Helgoland.

Ve Skienu ale nastalo tolik zádrhelů, že jsem musel změnit plány.

Měli na tři hodiny zavřenou ranvej, a když mi po vyjednávání dovolili přistát na začátku dráhy, nenašel jsem nikoho u benzinové pumpy.

Nakonec vzhledem k tomu, že letový plán se tu musí podávat nezvykle už dvě hodiny před odletem a letiště na Helgolandu zavírá už v 18:30, jsem musel Helgoland oželet a zamířit do Esbjergu v Dánsku. Tam mi potvrdili, že jsou otevření až do deseti večer a že mají benzin. Cesta do Esbjergu pak proběhla zcela v klidu a kolem sedmé večer jsem tam přistál.