Ostrov s nejstarším parlamentem světa i kultovní místo pořadu Top Gear

Ostrovy Severního moře - den čtvrtý St Mary ́s (Scilly Isles) – Land ́s End – Lundi – Swansea – Isle of Man – Glenforsa

Na letiště jsem dorazil během pěti minut. To je výhoda malých ostrovů, kde je všechno blízko, nikde žádné dopravní zácpy a při zdržení každý na každého počká.

Oproti velkým anonymním letištím jsou tady lidé k sobě taky o dost milejší. Když jsem se vyškrábal na letištní věž, kromě letištního dispečera tam seděl chlapík, který se stará o vybírání přistávacích poplatků a administrativu. Ochotně mi zavolal do Swansea a získal pro mě povolení PPR tam přistát – v Británii téměř všechna letiště vyžadují souhlas s přistáním ještě před startem. Když jsem pak došel k letadlu, našel jsem v kapse klíče od mého hotelového pokoje. Nakonec jsem se vrátil na věž a poprosil, jestli by klíč v hotelu nevrátili - Yes Sir, no problem. A navíc mi povolili obletět a nafilmovat ostrovy Scilly.

To byla nádhera, létal jsem tu potom asi 20 minut a zběsile fotil a natáčel. Jen jsem musel dávat pozor na letadélka společnosti Skybus, která se tu pohybují několikrát za hodinu. Scilly totiž zřejmě mají s anglickou pevninou jen letecké spojení, let do Land ́s End trvá jen 15 minut. Navíc jsou shora neskutečně zelené, díky mimořádně teplému Golfskému proudu mají totiž téměř subtropické podnebí. Na jednom z ostrůvků tohoto souostroví - Tresco - kvete i uprostřed zimy 300 druhů rostlin. Na Severní moře docela překvapení...

Marina pro rekreační lodě – ostrov Arran, Skotsko Maják Pendeen, severně od letiště Land´s End, Cornwall, Anglie

Let na anglickou pevninu mi trval jen nějakých 20 minut. Pokračoval jsem pak podle skalnatého pobřeží Cornwallu a přes ostrůvek Lundy v Bristolském zálivu, jehož biosférická rezervace je desátým největším přírodním divem Británie.

Na letišti Swansea, kde mají mimochodem asi nejlepší jehněčí hamburger, jaký jsem kdy jedl, mi jeden ochotný místní poradil, že nejlepší informace získám naproti v místním aeroklubu.

Po zkušenostech z Jersey, které není v EU a proto jsem odtamtud musel složitě letět na mezinárodní letiště v Exeteru, jsem se rozhodl radši vynechat ostrov Isle of Man a pokračovat přímo do srdce Skotska. Piloti v aeroklubu mi pomohli s rezervací hotelu Glenforsa i s povolením přistání na tomto letišťátku. Sám bych to zvládal těžko, protože telefonní čísla ve všech manuálech a dokonce na jedněch webových stránkách byla neplatná, a tak jeden hovor zabral asi deset pokusů.

Maják označující mělčinu mezi ostrůvkem Calf of Man a hlavním ostrovem Isle of Man Ostrov Tresco, Scilly Isles

Ostrov s nejstarším parlamentem světa a dějiště Top Gear

Během pár minut jsem pak rychle odstartoval, do Skotska mě čekaly tři hodiny letu, benzinu rychle ubývalo a blížil se silný protivítr. Kličkoval jsem mezi mraky, prosil o jedno povolení za druhým prolétavat vojenskými prostory, a tak jsem se prodral až nad Isle of Man. Isle of Man se svými asi 80 tisíci obyvateli také není součástí Velké Británie ani EU. I tenhle ostrov má svůj vlastní parlament, který je dokonce nejstarším parlamentem na světě, protože funguje bez přestání už nejméně od roku 979.

Nezávislý status ostrova mu, podobně jako v případě Jersey, Guernsey a Sarku umožňuje poskytovat off shore finanční a firemní služby. I tady jsou zaregistrovány tisíce firem a na ostrově je podle jedné statistiky druhý největší počet (po ostrově Sark) jednatelů firem na obyvatele. Na Sarku je to prý asi 12 funkcí jednatele na jednoho obyvatele a na Isle of Man asi polovina. Tento průměr vytvářejí samozřejmě místní právníci a účetní, kteří dělají jednatele stovkám firem.

Ostrov o rozloze 572 km² je zajímavý také tím, že tu mají neomezenou rychlost na silnicích. I proto tady britská BBC natáčí oblíbený pořad Top Gear a jeho tvůrce Jeremy Clarson tady trvale bydlí. Od roku 1907 se na ostrově taky jezdí legendární TT-Tourist Trophy, kultovní závod silničních motocyklů, který už si vybral 230 obětí.

Letiště Douglas, Isle of Man

Zahánění ovcí z letiště

Asi hodinu po přeletu Isle of Man jsem sklesal k letišti Glenforsa a podle instrukcí v manuálu jsem letiště přeletěl ve výšce asi 50 metrů, abych odehnal ovce a jiná domácí zvířata z travnaté přistávací dráhy. Prostě domácí venkovská atmosféra. Pak jsem proletěl ještě pravý okruh a přistál pár metrů vlevo od moře.

Během několika minut jsem se seznámil s Davidem, který se stará o letiště. Nabídl mi ráno zajet k místní pumpě a nakoupit do kanystrů benzin, což mi ušetří letět do Obanu, platit letištní poplatky a složitě tam kupovat drahý Avgas, který je navíc pro můj motor méně vhodný než běžný 95 oktanový Natural. Mám u něj ráno v 8:15 zaklepat na dveře jeho bungalovu a vyrazíme.

Jinak musím říct, že letiště a hotel Glenforsa mě uchvátily, tak milé lidi jako tady už jsem dlouho nepotkal. Rozhodl jsem se zůstat tu dvě noci a využít jeho výborné polohy k obletu ostrovů západního Skotska. A taky tu mám už kamaráda...